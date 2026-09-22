Cuenta DNI activó un beneficio anhelado por los usuarios de subte y colectivos

Ingresar a la aplicación oficial en el teléfono celular.

Seleccionar la opción "Pagar viaje con QR" , que se encuentra disponible dentro de la sección "Más opciones".

, que se encuentra disponible dentro de la sección "Más opciones". Generar el código en la pantalla del dispositivo.

Acercar el teléfono al lector habilitado al momento de abordar la unidad.

Esperar la confirmación exitosa de la operación.

Desde la entidad financiera aclararon que el pasaje se abona con el dinero disponible en cuenta y que el débito se verá reflejado en los movimientos bancarios una vez que impacte, dentro de las 72 horas posteriores al pago. Para garantizar una mayor agilidad en la rutina diaria, los usuarios pueden configurar esta opción como acceso directo en la pantalla principal simplemente tocando el ícono del lápiz.