Cuenta DNI activó un beneficio anhelado por los usuarios de subte y colectivos
La popular billetera digital Cuenta DNI habilitó una nueva función para abonar pasajes desde el celular sin usar tarjeta física ni recargas previas.
El Banco Provincia anunció que los casi 11 millones de usuarios de Cuenta DNI ya tienen disponible una esperada herramienta digital. La exitosa aplicación ahora permite abonar los viajes diarios en transporte público mediante la generación de un código QR, facilitando el traslado diario sin necesidad de plásticos físicos.
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Cómo pagar el pasaje con el código QR de Cuenta DNI
La nueva funcionalidad amplía el ecosistema de la banca pública bonaerense, sumándose a la alternativa de pago por tecnología NFC. El sistema ya se encuentra plenamente operativo en la red de subte de la Ciudad de Buenos Aires y en todas las líneas de colectivos que disponen de la terminal de cobro compatible con la tarjeta SUBE.
Entre los ramales de jurisdicción nacional más utilizados que ya aceptan esta modalidad de pago directo figuran las líneas 60, 92, 126, 129, 148, 152 y 168. Además, la herramienta también funciona en distintas líneas provinciales y municipales de grandes ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría y Necochea.
Para disfrutar de esta nueva forma de viajar, los pasajeros deben seguir estos sencillos pasos:
- Ingresar a la aplicación oficial en el teléfono celular.
- Seleccionar la opción "Pagar viaje con QR", que se encuentra disponible dentro de la sección "Más opciones".
- Generar el código en la pantalla del dispositivo.
- Acercar el teléfono al lector habilitado al momento de abordar la unidad.
- Esperar la confirmación exitosa de la operación.
Desde la entidad financiera aclararon que el pasaje se abona con el dinero disponible en cuenta y que el débito se verá reflejado en los movimientos bancarios una vez que impacte, dentro de las 72 horas posteriores al pago. Para garantizar una mayor agilidad en la rutina diaria, los usuarios pueden configurar esta opción como acceso directo en la pantalla principal simplemente tocando el ícono del lápiz.
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