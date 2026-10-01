Femicidio en Tigre: desgarrador testimonio del padre de Aixa, la joven hallada muerta en su casa

El hombre describió los desesperados minutos posteriores al hallazgo. “De la desesperación la quise agarrar, pensaba que todavía estaba viva. La abracé, se me llenó la mano de sangre”, contó.

Aixa tenía 20 años y fue asesinada en su casa de Tigre

Ante la situación, pidió ayuda a los vecinos para poder ingresar y asistir a su hija. “De la desesperación no la pude sacar, pedí ayuda a los vecinos, les dije que rompieran la puerta y entraran. Un vecino la pudo desatar y fueron a buscar a la ambulancia”, explicó.

El hombre también recordó el estado en el que encontró a la joven: “Ella estaba muy fría, toda marcada, toda lastimada”.

Mientras avanza la investigación, su padre pidió que encuentren al principal sospechoso. “Lo único que pido es que encuentren al hijo de p... porque me arruinó la vida, que lo busquen”, reclamó y expresó luego: “Ella era todo para mí. Siempre la cuidé, le di todo, vivía para ella y para mi otra hija que tiene diez años”, expresó.

Los familiares de Aixa apuntaron además contra un video que, según indicaron, habría sido utilizado para desviar la investigación y cuestionaron la posibilidad de que Sofía haya escapado.

Verónica, madrastra de la víctima, expresó: “Siento impotencia, fue todo planeado. El video es una mentira, lo hizo para desviar la investigación, todos sabemos que se escapó, que alguien lo está ayudando”, expresó Verónica. Antonio coincide en que “fue todo preparado”.

Las denuncias contra Alejandro Daniel Sofía

El testimonio de Verónica, madrastra de la joven víctima de femicidio en Tigre

Según el relato de la familia, Aixa había mantenido una relación durante aproximadamente un año con Alejandro Daniel Sofía. En diciembre pasado, la joven había decidido terminar el vínculo y denunciarlo por hechos de violencia de género.

Antonio sostuvo que, pese a que Sofía había quedado en libertad, su hija continuaba confiando en que podía estar protegida. “Tenía 20 años, pero era muy inocente, muy confianzuda, decía que estaba bien porque tenía el botón antipánico”, afirmó.

La familia aseguró además que existían antecedentes de violencia atribuidos a Sofía. Según sus testimonios, vecinos también realizado denuncias y otras tres mujeres también lo habían denunciado.

Verónica, la madrastra de Aixa, afirmó que la joven había intentado alejarse de Sofía desde el año pasado. “Aixa lo quería dejar hace tiempo, desde el año pasado cuando lo denunció, porque él la perseguía por todos lados hasta que un día lo encontró en la esquina de casa y la quiso ahorcar”, sostuvo y remarcó: “Él ya estaba denunciado por otras chicas también”.

Verónica también recordó que Sofía había ejercido presión sobre Aixa para que retomaran la relación. “Él le decía que, si ella no volvía con él, se iba a matar”, afirmó.

En ese sentido, la mujer expuso: “No podemos creer qué clase de justicia tenemos. Tenía muchísimas causas por delincuencia, estaba con motos robadas, no entiendo por qué lo metieron preso y lo largaron”.

Tras el crimen, el acusado subió un video a sus redes sociales despidiéndose de sus amigos y desde entonces permanece prófugo. La fiscalía de Género y Abuso Sexual de Tigre, a cargo de Mariela Miozzo, lleva adelante la investigación.