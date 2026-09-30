El Gobierno activó un feriado tras la despedida de Lionel Messi con el Decreto 1430 que prende una ley de 1940

Qué establece el decreto y la normativa de 1940

Tal como se detalla en el archivo normativa_359.pdf, la decisión se ampara en la Ley Provincial N° 2.882 del año 1940, que declara al 7 de octubre como jornada inactiva para el municipio[cite: 9]. Posteriormente, el Decreto 1435 dictado en 1979 determinó el carácter permanente de los días no laborables para las localidades santafesinas que celebren a su Santo Patrono[cite: 10]. En sintonía con estas legislaciones, la Municipalidad de Rosario promulgó la Ordenanza 2378, donde se ratifica el asueto administrativo y se aclara que la inactividad será optativa para la industria, la banca y el comercio.