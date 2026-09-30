El Gobierno activó un feriado tras la despedida de Lionel Messi con el Decreto 1430 que prende una ley de 1940
La ciudad de Rosario activó el decreto 1435 y tendrá un feriado este 7 de octubre. Conocé cómo funcionarán los principales servicios en la región.
La ciudad de Rosario, cuna de Lionel Messi, se prepara para una jornada inactiva con un virtual feriado. Este 7 de octubre regirá un decreto que establece asueto por el Día de la Virgen del Rosario. La medida histórica impactará de forma directa en el normal funcionamiento de los servicios públicos, comercios y escuelas.
Qué establece el decreto y la normativa de 1940
Tal como se detalla en el archivo normativa_359.pdf, la decisión se ampara en la Ley Provincial N° 2.882 del año 1940, que declara al 7 de octubre como jornada inactiva para el municipio[cite: 9]. Posteriormente, el Decreto 1435 dictado en 1979 determinó el carácter permanente de los días no laborables para las localidades santafesinas que celebren a su Santo Patrono[cite: 10]. En sintonía con estas legislaciones, la Municipalidad de Rosario promulgó la Ordenanza 2378, donde se ratifica el asueto administrativo y se aclara que la inactividad será optativa para la industria, la banca y el comercio.
Cómo funcionarán los servicios durante el asueto
Dado el carácter optativo para el sector privado, los comercios del centro y los grandes supermercados abrirán sus puertas con total normalidad. Los bancos, por su parte, no brindarán atención al público de manera presencial, permitiendo únicamente las operaciones a través de plataformas de homebanking y cajeros automáticos.
En materia de movilidad, el transporte urbano de pasajeros circulará con el cronograma típico de los días sábado. Sin embargo, el servicio de taxis, el estacionamiento medido, la recolección de residuos y las bicicletas públicas de "Mi bici tu bici" operarán sin ningún tipo de modificaciones.
En el ámbito de la salud, solo se mantendrán activas las guardias hospitalarias (en los hospitales municipales, el Policlínico San Martín y las maternidades) y el servicio de emergencias SIES, mientras que los centros de salud barriales y las dependencias municipales permanecerán completamente cerrados.
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