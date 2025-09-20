Ayuda económica: ANSES pagará un refuerzo de $400.000 durante septiembre

Quiénes pueden acceder a este cobro

Las personas que pueden solicitar la APU por adopción están contempladas en los siguientes grupos:

Trabajadores registrados en relación de dependencia.

en relación de dependencia. Monotributistas de categorías habilitadas.

de categorías habilitadas. Personas que perciban haberes por ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo).

(Aseguradoras de Riesgos del Trabajo). Trabajadores rurales o de temporada.

Por otro lado, también se incluyen los beneficiarios pertenecientes a estos grupos:

Jubilados y pensionados del SIPA.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra .

. Beneficiarios de la AUH , tanto con hijos con discapacidad como sin discapacidad.

, tanto con hijos con discapacidad como sin discapacidad. Beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

ANSES solicita la sentencia judicial de adopción para depositar el pago, sin excepciones.

Cómo acceder a las Asignaciones de Pago Único

Para poder acceder a la Asignación de Pago Único se deben cumplir algunos requisitos clave. El primero es que la solicitud debe realizarse dentro de un plazo de 2 meses a 2 años posteriores a la sentencia de adopción.

También se debe presentar documentación obligatoria, como el DNI al día de ambos adoptantes, DNI del menor, la sentencia judicial de adopción y la partida de nacimiento actualizada.

Por otro lado, también existe un límite de ingresos para poder solicitarla. El individual es hasta $2.183.438 y el familiar hasta $4.556.714. Esto se debe a que el objetivo de estas asignaciones es acompañar a familiar de ingresos bajos o medios, por esto también los topes se actualizan periódicamente por el organismo.

El trámite se puede llevar a cabo presencialmente o de forma online a través del portal de Mi ANSES. El paso a paso es simple:

Reunir la documentación solicitada (DNI, partida de nacimiento, sentencia).

(DNI, partida de nacimiento, sentencia). Ingresar a Mi ANSES o sacar turno para atención en una oficina.

o sacar turno para atención en una oficina. Completar el formulario correspondiente a la Asignación de Pago Único.

correspondiente a la Asignación de Pago Único. Presentar la solicitud dentro del plazo estipulado.

dentro del plazo estipulado. Hacer el seguimiento del trámite de manera online.

Cuando la solicitud es aprobada, el haber se deposita directamente en la cuenta bancaria que declararon los adoptantes. Esto puede demorarse hasta 30 días hábiles, aunque también se reportaron casos en los que la espera se extiende a 60 días.