Baja el riesgo país y suben los bonos en Wall Street tras el anuncio de Luis Caputo

Los bonos argentinos que cotizan en dólares suben hasta un 0,6% en Wall Street, mientras que el riesgo país retrocede a los 620 puntos. Se trata de la primera reacción positiva de los mercados a la vuelta de los mercados globales de deuda, con un bono a cuatro años al 6,5%, anunciada este viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo.