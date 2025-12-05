Luis Caputo puso en duda que el Gobierno autorice a Axel Kicillof a tomar deuda: "No cumple con la ley"
Tras anunciar un nuevo endeudamiento, Luis Caputo anticipó que podrían imponer trabas a las posibilidad de que la provincia de Buenos Aires busque financiamiento externo.
El ministro de Economía Luis Caputo anunció este viernes un nuevo endeudamiento de la Argentina para poder pagar la deuda que él mismo tomó en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y minutos más tarde puso en duda la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires acuda a su vez al mercado de capitales.
Luego de que la Legislatura bonaerense autorizara al gobierno de Axel Kicillof a tomar deuda por 3.685 millones de dólares, Caputo puso en duda que el gobierno de Javier Milei vaya a darle el aval necesario para poder acudir al mercado de capitales.
Caputo, que tiene a su cargo otorgar o no esa autorización, no confirmó esta mañana que vaya a hacerlo en lo que sería una clara estrategia por ahogar financieramente a la mayor provincia del país, gobernada por uno de los principales referentes de la oposición.
A su vez el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que sería un “escándalo” que le denegaran a la provincia la posibilidad de endeudarse y advirtió que si eso ocurre, lo van a denunciar.
Consultado en A24 sobre la toma de deuda en Provincia, Caputo se limitó a decir que “hay una ley, la Ley de Responsabilidad Fiscal, que viene desde 2004, en la que las provincias se comprometen a no tomar deuda siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla, con lo cual técnicamente lo que es deuda nueva no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal. Hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación".
Además, recordó que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, viene desde hace meses “repitiéndole” a los gobernadores que se tienen que adecuar a esa legislación.
El diputado nacional Sebastián Pareja, armador en la Provincia de la secretaria general, Karina Milei, ya había adelantado el presidente Javier Milei iba a rechazar el endeudamiento de Kicillof. “Nosotros estamos proponiendo, en virtud de lo que está pasando en el país, un cambio de era y para eso estamos poniendo reglas claras sobre la mesa. Milei no lo va a acompañar”, dijo Pareja en diálogo con LN+.
