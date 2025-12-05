Luis Caputo puso en duda que el Gobierno autorice a Axel Kicillof a tomar deuda: "No cumple con la ley"

axel kicillof 2

Además, recordó que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, viene desde hace meses “repitiéndole” a los gobernadores que se tienen que adecuar a esa legislación.

El diputado nacional Sebastián Pareja, armador en la Provincia de la secretaria general, Karina Milei, ya había adelantado el presidente Javier Milei iba a rechazar el endeudamiento de Kicillof. “Nosotros estamos proponiendo, en virtud de lo que está pasando en el país, un cambio de era y para eso estamos poniendo reglas claras sobre la mesa. Milei no lo va a acompañar”, dijo Pareja en diálogo con LN+.