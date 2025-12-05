 ARCA: los detalles que tienen que tener en cuenta los monotributistas en diciembre

La ARCA difundió las escalas actualizadas para diciembre de 2025 y detalló los topes anuales permitidos según cada categoría del monotributo. Los límites quedaron establecidos así:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

monotributo

Lo que hay que pagar de monotributo en diciembre

Los importes que se pagan en diciembre de 2025 dependen de la categoría y del tipo de actividad, ya sea prestación de servicios o comercio de bienes. Cada cuota contempla el impuesto integrado, los aportes previsionales y la obra social. Los valores quedan así:

Categoría A: $37.085,74

Categoría B: $42.216,41

Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)

Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)

Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)

Las personas inscriptas deben cancelar el total antes del vencimiento para evitar intereses y pueden hacerlo por los canales digitales de ARCA o de manera presencial.