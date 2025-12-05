ARCA: los detalles que tienen que tener en cuenta los monotributistas en diciembre
ARCA definió los valores actualizados para quienes tributan y marcó qué operaciones siguen habilitadas dentro de su esquema regulado vigente.
La ARCA difundió datos clave para personas inscriptas, desde los nuevos topes deingresos hasta los límites para transferencias sin declarar y las categorías vigentes del monotributo. También explicó que sus controles se basan en los movimientos que se registran en cuentas bancarias y billeteras digitales.
A su vez, anticipó que la próxima actualización de valores del régimen llegará recién en febrero de 2026.
Los límites de transferencia para diciembre de 2025
Para monotributistas y el resto de las personas alcanzadas por ARCA, el tope para mover dinero entre billeteras virtuales sin activar controles llega a 50 millones de pesos mensuales en el caso de personas físicas y a 30 millones para jurídicas. Si esos montos se superan, el organismo puede pedir documentación que justifique la operación, como:
- Recibos de sueldo
- Constancias de jubilación
- Declaraciones juradas
- Facturas por ventas o servicios
- Registros de transferencias previas
El objetivo central de ARCA al fijar estos límites es frenar maniobras evasivas y garantizar que cada contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales. Así, buscan asegurar que todos los movimientos tengan un origen válido y no formen parte de operaciones vinculadas al lavado de dinero.
Escalas vigentes del monotributo en diciembre 2025
La ARCA difundió las escalas actualizadas para diciembre de 2025 y detalló los topes anuales permitidos según cada categoría del monotributo. Los límites quedaron establecidos así:
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
Lo que hay que pagar de monotributo en diciembre
Los importes que se pagan en diciembre de 2025 dependen de la categoría y del tipo de actividad, ya sea prestación de servicios o comercio de bienes. Cada cuota contempla el impuesto integrado, los aportes previsionales y la obra social. Los valores quedan así:
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
- Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
- Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
- Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
- Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
- Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
- Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
- Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
- Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)
Las personas inscriptas deben cancelar el total antes del vencimiento para evitar intereses y pueden hacerlo por los canales digitales de ARCA o de manera presencial.
