Mondelez frena la producción en su planta de General Pacheco por importaciones y baja del consumo

El impacto de la economía libertaria

Mondelez fabrica marcas reconocidas como Oreo, Pepitos, Lincoln, Milka, Shot, Beldent, Halls, Sugus y Tang, entre otras, que históricamente encuentran en el último mes del año un impulso decisivo para los volúmenes. Esta vez ocurrió lo contrario: el cierre de 2025 llega con inventarios altos, ventas más débiles y una estacionalidad que no corrige la curva.

La combinación de consumo interno retraído e importaciones que ganaron espacio en góndolas terminó forzando la moderación productiva. Según describen fuentes del sector, el costo relativo de productos del exterior en chocolates y galletitas se volvió más competitivo, lo que redujo la velocidad de reposición y agregó presión a las plantas locales.

Internamente, la compañía ya había intentado a introducir ajustes operativos meses atrás: controles sobre el ausentismo, modificaciones en relevos y descansos, y un ordenamiento de turnos para reducir tiempos improductivos. Aquella primera ronda de cambios fue rechazada de por el sindicato y puso en alerta a los trabajadores que esperaban un ajuste inminente.

Lo cierto es que el parate parcial de diciembre encendió señales de alerta en el sector, que observa a Mondelez como referencia de lo que puede ocurrir, o ya está ocurriendo, en otras alimenticias de gran escala.

Si el consumo no rebota y los inventarios no retroceden, 2026 podría iniciar con una utilización de capacidad instalada menor a la habitual, obligando a la compañía a sostener un esquema de producción más conservador.

Por ahora, Mondelez preservó bonos, beneficios anuales y acuerdos preexistentes, lo que moderó tensiones internas. Pero el desafío de fondo persiste: fabricar al ritmo que el mercado absorbe, sin acumular stock y sin profundizar pérdidas en un contexto de alta competencia externa.