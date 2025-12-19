Aumentó el trabajo en negro durante el último trimestre de 2025
Aunque el gobierno de Javier Milei celebró que el desempleo bajó al 6,6% en el tercer trimestre, en Casa Rosada buscan soslayar que el empleo creció casi exclusivamente en el segmento del trabajo informal.
En momentos en que el gobierno de Javier Milei impulsa el debate de la Reforma Laboral, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó el jueves que la tasa de desempleo bajó al 6,6% en el tercer trimestre del año, desde el 6,9% registrado en el mismo período de 2024. Sin embargo, el dato que en la Casa Rosada buscan soslayar es que aunque el empleo creció, lo hizo casi exclusivamente por el segmento de trabajadores informales.
Frente al trimestre previo, la desocupación bajó un punto porcentual, desde el 7,6%, detalló el informe de Mercado de Trabajo basado en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). "La baja del desempleo se produjo por suba de las personas ocupadas, no porque dejaron de buscar trabajo. La tasa de empleo (ocupados cada 100 habitantes) pasó del 45% al 45,4% (era 45,5% en 2023)", explicó Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo de Fundar.
Sin embargo, el especialista aclaró que toda esa suba fue explicada por la informalidad. "El dato es consistente con la destrucción de empleo en blanco en las empresas que informa mensualmente la Secretaría de Trabajo", abundó. En efecto, la informalidad pasó del 42,6% de hace un año al 43,3%.
En la misma sintonía, la consultora Equilibra remarcó que "en un trimestre donde la actividad económica creció 3,3% interanual, el empleo aumentó 1,8% pero por el incremento del cuentapropismo y la informalidad".
Por su parte, LCG agregó que "la participación de los trabajadores no asalariados dentro de los ocupados avanzó del 26,9% al 28,1% en un año, algo que está directamente relacionado con el crecimiento del monotributo cuyas escalas fueron ampliamente relajadas en el paquete fiscal". "Las aplicaciones de empleo que promueven salidas laborales sin mayor necesidad de capital humano o físico explican buena parte del crecimiento", profundizaron.
En términos absolutos, el organismo estadístico estimó que unas 958 mil personas se encontraban desocupadas, sobre una población económicamente activa de 14,6 millones, en el universo de los 31 aglomerados urbanos que releva la Encuesta Permanente de Hogares. Si se lo extrapola a toda la población, serían aproximadamente 3,1 millones los desocupados en Argentina.
La presión sobre el mercado de trabajo, que contempla tanto a los desempleados como a los ocupados que demandan trabajar más (o que no demandan pero estarían disponibles para hacerlo), fue del 28,7% entre julio y septiembre. La cifra se reduzco tanto en términos anuales como intertrimestrales, ya que en esos dos períodos había superado el 30%.
Por otra parte, a nivel regional el peor dato de desocupación lo arrojó la región pampeana (+7,5%). En el Gran Buenos Aires fue del 6,8%, mientras que en el Noroeste marcó apenas un 4,7%. En materia de edad y género, las más afectadas fueron las mujeres de entre 14 y 29 años, con 12,7% de desocupación.
El director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, atribuyó la mejora del desempleo a un mejor desempeño de la actividad económica. “Consecuente con la mejor evolución que lo esperado del nivel de actividad durante el tercer trimestre, la creación de empleo superó nuestras expectativas”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que, “a pesar del aumento de la gente que salió a buscar trabajo, se terminó generando una caída de la desocupación al 6,6%, lo que resulta una buena noticia”, señaló.
Con una mirada menos optimista, LCG resaltó que el mercado de trabajo está "ajustando por calidad" y duda que la reforma laboral se traduzca en mayor cantidad o mayor calidad del empleo. "Para adelante el panorama no luce auspicioso considerando que el empleo formal cae de manera sostenida desde junio, el crecimiento de la actividad continúa siendo débil y muy dispar entre sectores", aseveró.
