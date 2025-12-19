Mendoza: hallaron sin vida a un soldado del Ejército

El caso ocurre pocos días después de otros hechos lamentables que involucraron a personal del Ejército Argentino. En la madrugada del miércoles, un suboficial fue hallado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en Corrientes. Si bien se investigan las causas de deceso, las primeras hipótesis sugieren que se trató de un suicidio. El martes, el soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien cumplía tareas de vigilancia en la Quinta de Olivos, se quitó la vida en uno de los puestos internos.

Javier Milei rindió honores a los efectivos del Ejército: "Gratitud eterna"

En el marco de la ceremonia de entrega de sables y medallas a los nuevos oficiales en El Palomar, el presidente Javier Milei dedicó un sentido reconocimiento a los dos soldados y al suoficial del Ejército fallecidos recientemente.

El jefe de Estado resaltó la "vocación y sacrificio" de los uniformados y envió un mensaje de apoyo directo a sus allegados, en lo que fueron sus primeras palabras al respecto, desde que se conoció la triste noticia.

Durante el acto central en el Colegio Militar de la Nación, el Presidente interrumpió el protocolo habitual para rendir honores a los efectivos que perdieron la vida esta semana, incluyendo a los dos soldados que se quitaron la vida.

Antes de iniciar su discurso formal de egreso, el mandatario expresó su pesar y el de todo el Gobierno Nacional por las pérdidas sufridas en las fuerzas de seguridad y defensa. "Sirvieron a la Nación con vocación y sacrificio y por eso merecen nuestra eterna gratitud", subrayó frente a los nuevos oficiales y autoridades presentes.

Asimismo, Milei manifestó su compromiso con los deudos, asegurando que tanto él como su equipo de gestión se encuentran "a disposición de las familias en este momento de gran dolor", reafirmando el respaldo institucional a quienes integran las fuerzas en este difícil contexto.