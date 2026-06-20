Beneficio exclusivo para adultos mayores de ANSES: reintegros y rebajas especiales

En Supermercados Día se mantiene el 10% de descuento los lunes mediante reintegro, con topes por transacción fijados por la cadena. También siguen vigentes las ofertas semanales y el programa ClubDIA. Dependiendo de la sucursal, los clientes pueden sumar descuentos extra con Cuenta DNI u otras promociones vinculadas a tarjetas de débito de bancos aliados.

Chango Más mantiene un 10% de descuento en compras presenciales, con un tope de reintegro de $1.000 por transacción y un límite mensual acumulado para las operaciones adheridas. La promoción corre los siete días en los locales participantes y la cadena forma parte del listado oficial de comercios adheridos a ANSES, con sumas extra si se cobra por bancos aliados.