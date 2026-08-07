Cambios en la Red SUBE: eliminan el descuento al combinar el tren con el subte

De tren a subte: Se pagará el boleto completo en el subterráneo, perdiendo el descuento del 50%.

Se pagará el boleto completo en el subterráneo, perdiendo el descuento del 50%. De subte a tren o colectivo: En sentido inverso, el beneficio sí se mantiene intacto. Si el viaje inicial comienza bajo tierra se pagará el boleto pleno, pero en el tren o los colectivos subsiguientes se aplicará el descuento habitual.

Esta fuerte quita de la rebaja comenzó a regir a partir del 1° de agosto, coincidiendo de forma exacta con la entrada en vigencia del último incremento tarifario que elevó el valor del pasaje a $1684. Según lo estipulado oficialmente, estos montos continuarán subiendo mensualmente guiados por una fórmula atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) sumando un 2% adicional.