El paso a paso clave para estar al día con ARCA: todos los detalles

Una vez que se conoce el monto adeudado, el paso siguiente es generar el Volante Electrónico de Pago (VEP). Se trata del comprobante digital necesario para realizar la cancelación de las obligaciones pendientes.

El procedimiento para emitirlo es el siguiente:

Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal .

con . Entrar al servicio CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos .

. Seleccionar los períodos impagos que se quieren cancelar.

que se quieren cancelar. Elegir la opción Volante de pagos .

. Confirmar la operación y seleccionar Generar VEP o QR . El sistema permite incluir uno o varios períodos en un mismo VEP.

. El sistema permite incluir uno o varios períodos en un mismo VEP. Guardar el número de VEP o el código QR para realizar posteriormente el pago.

Una vez emitido el VEP, existen diferentes alternativas electrónicas para completar el pago. Entre los canales habilitados por ARCA se encuentran:

Homebanking , desde el apartado destinado al pago de impuestos nacionales o servicios de ARCA.

, desde el apartado destinado al pago de impuestos nacionales o servicios de ARCA. Pago Mis Cuentas , para usuarios que operan mediante la red Banelco .

, para usuarios que operan mediante la red . Red Link , a través de su plataforma de pagos.

, a través de su plataforma de pagos. Billeteras virtuales compatibles, siempre que el VEP generado cuente con código QR.

Luego de completar la operación, la acreditación del pago puede tardar hasta 48 horas hábiles. Por ese motivo, se recomienda conservar el comprobante hasta comprobar que la cancelación aparezca correctamente registrada en la cuenta corriente.

En caso de que la deuda acumulada sea demasiado alta para pagarla de una sola vez, ARCA contempla también planes de facilidades de pago para determinadas obligaciones. Las opciones disponibles pueden consultarse dentro del apartado de planes de pago vigentes, donde el organismo detalla los requisitos y las condiciones que corresponden a cada régimen.