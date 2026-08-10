El paso a paso clave para estar al día con ARCA: todos los detalles
Antes de que la deuda aumente, ARCA permite regularizar los saldos pendientes de manera rápida y sencilla desde su plataforma oficial.
Tener las obligaciones fiscales al día permite evitar recargos y llevar un mejor control del Monotributo. Si una cuota queda pendiente de pago, ARCA aplica intereses automáticamente hasta el momento en que se salda la deuda, por lo que es recomendable regularizarla lo antes posible.
A través de las herramientas digitales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los contribuyentes pueden consultar el monto adeudado, generar el Volante Electrónico de Pago (VEP) y cancelar la obligación mediante diferentes opciones electrónicas. Todo el trámite puede realizarse de manera online, sin necesidad de acudir personalmente a una oficina.
Paso a paso para pagar la deuda del monotributo de ARCA
Antes de empezar con el trámite, es necesario contar con el CUIT y la Clave Fiscal. Con Con esa información, el contribuyente puede acceder a los servicios digitales habilitados y revisar cuánto debe de capital, además de los intereses acumulados hasta el momento de la consulta.
Antes de realizar cualquier pago, es importante conocer con precisión cuál es el saldo pendiente. Para consultar ese dato, hay que ingresar al sitio oficial de ARCA utilizando CUIT y Clave Fiscal, entrar al servicio CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos y consultar el estado de la cuenta. Allí se pueden observar por separado los períodos que ya fueron pagados y aquellos que todavía registran una deuda.
La plataforma de ARCA reconoce cada obligación pendiente y actualiza automáticamente el importe, incluyendo los intereses resarcitorios correspondientes. De esta manera, el contribuyente puede saber cuánto deberá abonar antes de iniciar el trámite y reducir el riesgo de seleccionar de manera incorrecta los períodos que quiere cancelar.
Una vez que se conoce el monto adeudado, el paso siguiente es generar el Volante Electrónico de Pago (VEP). Se trata del comprobante digital necesario para realizar la cancelación de las obligaciones pendientes.
El procedimiento para emitirlo es el siguiente:
- Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.
- Entrar al servicio CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos.
- Seleccionar los períodos impagos que se quieren cancelar.
- Elegir la opción Volante de pagos.
- Confirmar la operación y seleccionar Generar VEP o QR. El sistema permite incluir uno o varios períodos en un mismo VEP.
- Guardar el número de VEP o el código QR para realizar posteriormente el pago.
Una vez emitido el VEP, existen diferentes alternativas electrónicas para completar el pago. Entre los canales habilitados por ARCA se encuentran:
- Homebanking, desde el apartado destinado al pago de impuestos nacionales o servicios de ARCA.
- Pago Mis Cuentas, para usuarios que operan mediante la red Banelco.
- Red Link, a través de su plataforma de pagos.
- Billeteras virtuales compatibles, siempre que el VEP generado cuente con código QR.
Luego de completar la operación, la acreditación del pago puede tardar hasta 48 horas hábiles. Por ese motivo, se recomienda conservar el comprobante hasta comprobar que la cancelación aparezca correctamente registrada en la cuenta corriente.
En caso de que la deuda acumulada sea demasiado alta para pagarla de una sola vez, ARCA contempla también planes de facilidades de pago para determinadas obligaciones. Las opciones disponibles pueden consultarse dentro del apartado de planes de pago vigentes, donde el organismo detalla los requisitos y las condiciones que corresponden a cada régimen.
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