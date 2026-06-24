ARCA: lo que deberán pagar los monotributistas en julio 2026
ARCA confirmó las nuevas escalas del monotributo con modificaciones que afectarán a millones de monotributistas, quienes deberán revisar los próximos cambios.
A partir de julio de 2026, los pequeños contribuyentes del régimen simplificado tendrán que adaptarse a nuevas modificaciones. La ARCA pondrá en marcha la actualización semestral que impactará en los importes mensuales y en los límites establecidos para continuar dentro del sistema.
La actualización estará determinada por la inflación acumulada durante el primer semestre del año y afectará a distintos sectores, entre ellos trabajadores independientes, profesionales, comerciantes y emprendedores de todo el país.
Además, los monotributistas deberán prestar atención porque el nuevo período incluirá una recategorización obligatoria, donde tendrán que revisar si corresponde mantener su categoría actual o realizar un cambio.
Cómo quedan las cuotas del monotributo en julio 2026
Las estimaciones prevén una suba del 14,3% en las cuotas mensuales del Monotributo, con nuevos montos que alcanzarán a todas las categorías del régimen. Los valores proyectados quedarían de la siguiente manera:
- Categoría A: $42.386,74.
Categoría B: $48.250,78.
Categoría C
- Servicios: $56.501,85.
- Bienes: $55.227,06.
Categoría D
- Servicios: $72.414,10.
- Bienes: $70.661,26.
Categoría E
- Servicios: $102.537,97.
- Bienes: $92.658,35.
Categoría F
- Servicios: $129.045,32.
- Bienes: $111.198,27.
Categoría G
- Servicios: $197.108,23.
- Bienes: $135.918,34.
Categoría H
- Servicios: $447.346,93.
- Bienes: $272.063,40.
Categoría I
- Servicios: $824.802,26.
- Bienes: $406.512,05.
Categoría J
- Servicios: $999.007,65.
- Bienes: $497.059,41.
Categoría K
- Servicios: $1.381.687,90.
- Bienes: $600.879,51.
El Monotributo concentra en un solo pago mensual diferentes obligaciones: el impuesto integrado, los aportes previsionales y la cobertura de obra social. Por eso, cualquier actualización en los valores tiene un impacto directo en la economía de millones de monotributistas.
Además del cambio en las cuotas, la actualización de ARCA también modificará otros parámetros del régimen, como los topes de facturación, el límite de consumo eléctrico, los alquileres computables y la superficie utilizada para desarrollar la actividad.
ARCA: escalas vigentes del monotributo
Hasta que se confirmen los nuevos valores, continúan activos los parámetros definidos a comienzos de 2026 para el Monotributo. Actualmente, las escalas de facturación anual son las siguientes:
- Categoría A: hasta $10.277.988,13.
- Categoría B: hasta $15.058.447,71.
- Categoría C: hasta $21.113.696,52.
- Categoría D: hasta $26.212.853,42.
- Categoría E: hasta $30.833.964,37.
- Categoría F: hasta $38.642.048,36.
- Categoría G: hasta $46.211.109,37.
- Categoría H: hasta $70.113.407,33.
- Categoría I: hasta $78.479.211,62.
- Categoría J: hasta $89.872.640,30.
- Categoría K: hasta $108.357.084,05.
El límite de la categoría K representa el máximo permitido para continuar dentro del régimen simplificado. En caso de que un contribuyente supere ese nivel de ingresos anuales, deberá dejar el Monotributo y pasar al régimen general correspondiente.
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