ARCA: lo que deberán pagar los monotributistas en julio 2026

Categoría A: $42.386,74. Categoría B: $48.250,78.

Categoría C

Servicios: $56.501,85.

$56.501,85. Bienes: $55.227,06.

Categoría D

Servicios: $72.414,10.

$72.414,10. Bienes: $70.661,26.

Categoría E

Servicios: $102.537,97.

$102.537,97. Bienes: $92.658,35.

Categoría F

Servicios: $129.045,32.

$129.045,32. Bienes: $111.198,27.

Categoría G

Servicios: $197.108,23.

$197.108,23. Bienes: $135.918,34.

Categoría H

Servicios: $447.346,93.

$447.346,93. Bienes: $272.063,40.

Categoría I

Servicios: $824.802,26.

$824.802,26. Bienes: $406.512,05.

Categoría J

Servicios: $999.007,65.

$999.007,65. Bienes: $497.059,41.

Categoría K

Servicios: $1.381.687,90.

$1.381.687,90. Bienes: $600.879,51.

El Monotributo concentra en un solo pago mensual diferentes obligaciones: el impuesto integrado, los aportes previsionales y la cobertura de obra social. Por eso, cualquier actualización en los valores tiene un impacto directo en la economía de millones de monotributistas.

Además del cambio en las cuotas, la actualización de ARCA también modificará otros parámetros del régimen, como los topes de facturación, el límite de consumo eléctrico, los alquileres computables y la superficie utilizada para desarrollar la actividad.

ARCA: escalas vigentes del monotributo

Hasta que se confirmen los nuevos valores, continúan activos los parámetros definidos a comienzos de 2026 para el Monotributo. Actualmente, las escalas de facturación anual son las siguientes:

Categoría A: hasta $10.277.988,13.

hasta $10.277.988,13. Categoría B: hasta $15.058.447,71.

hasta $15.058.447,71. Categoría C: hasta $21.113.696,52.

hasta $21.113.696,52. Categoría D: hasta $26.212.853,42.

hasta $26.212.853,42. Categoría E: hasta $30.833.964,37.

hasta $30.833.964,37. Categoría F: hasta $38.642.048,36.

hasta $38.642.048,36. Categoría G: hasta $46.211.109,37.

hasta $46.211.109,37. Categoría H: hasta $70.113.407,33.

hasta $70.113.407,33. Categoría I: hasta $78.479.211,62.

hasta $78.479.211,62. Categoría J: hasta $89.872.640,30.

hasta $89.872.640,30. Categoría K: hasta $108.357.084,05.

El límite de la categoría K representa el máximo permitido para continuar dentro del régimen simplificado. En caso de que un contribuyente supere ese nivel de ingresos anuales, deberá dejar el Monotributo y pasar al régimen general correspondiente.