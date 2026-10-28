Beneficios para jubilados de ANSES: la guía práctica para aprovechar descuentos en supermercados y pagar menos
Las cadenas ofrecen rebajas en alimentos y productos básicos. Conocé los días de beneficio, requisitos y límites de reintegro para este mes.
Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuentan con diferentes alternativas para reducir el gasto en supermercados durante octubre. El esquema incluye promociones en algunas de las principales cadenas del país y beneficios adicionales ofrecidos por determinadas entidades bancarias.
El programa de Beneficios ANSES permite acceder a descuentos en comercios adheridos utilizando la tarjeta de débito vinculada al cobro de la prestación. No es necesario realizar una inscripción previa para utilizar el beneficio.
Sin embargo, las condiciones pueden cambiar según el comercio. Mientras algunas promociones aplican la rebaja directamente al momento de pagar, otras funcionan mediante un reintegro posterior. También pueden existir diferencias en los días disponibles, productos incluidos y topes.
Por ese motivo, antes de realizar una compra resulta conveniente verificar las condiciones de la promoción correspondiente a cada supermercado, especialmente cuando se busca combinar el descuento con algún beneficio bancario.
Cuáles son los supermercados adheridos a los descuentos de ANSES
La red de beneficio prevé promociones exclusivas en los principales establecimientos minoristas y cadenas de abastecimiento masivo de todo el territorio nacional:
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Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento directo en todos los rubros (incluye carnes) sin tope de compra, más un 20% adicional en perfumería y limpieza.
Coto, La Anónima y CAS/FASA: 10% de rebaja en todos los artículos sin tope de reintegro.
Josimar y Toledo: 15% de ahorro directo sin límite de compra.
Carrefour: 10% de descuento con un tope máximo de $35.000 por transacción.
Changomas: 10% de descuento con límite de $1.000 por compra y hasta $15.000 mensuales.
Supermercados Día: 10% de rebaja con un reintegro máximo de $2.000 por operación.
Comercios de cercanía adheridos: 10% general con tope de $1.000 por transacción.
Qué bancos ofrecen reintegros extra para jubilados en octubre
Los jubilados que abonen sus compras utilizando las aplicaciones financieras o tarjetas de crédito/débito vinculadas a sus cuentas de cobro previsional suman ahorros acumulativos con topes mensuales específicos:
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Banco Nación (BNA+ MODO): 5% adicional en Carrefour, Coto, Josimar, Changomas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día abonando con débito o crédito. Tope mensual: $20.000 netos.
Banco Galicia (App Galicia vía MODO): hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en cadenas seleccionadas. Tope mensual: $20.000 netos.
Banco Supervielle: 20% de descuento los días martes en Jumbo, Disco, Vea y Changomas. Tope con débito: $25.000 y tope con QR: $15.000.
Banco Provincia (Cuenta DNI): 5% adicional en Día, Toledo, Changomas, Carrefour y Nini. Tope semanal: $5.000 por persona.
Cómo acceder a los descuentos de ANSES sin hacer trámites
El beneficio previsional no exige inscripciones previas ni trámites presenciales en las oficinas del organismo. Para hacer efectivo el ahorro en el punto de venta se deben contemplar las siguientes condiciones:
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Pagar con la tarjeta de débito oficial: utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta sueldo previsional donde se liquida habitualmente el haber de ANSES.
Uso de billeteras virtuales: pagar mediante código QR desde las aplicaciones BNA+, Cuenta DNI o MODO vinculadas a las tarjetas de la cuenta previsional.
Verificación de comercios: consultar previamente que la sucursal o comercio de cercanía esté adherido a la red oficial del programa.
Días de vigencia: revisar las bases y condiciones de cada cadena, ya que algunas promociones aplican únicamente en días específicos de la semana (ej. martes en Supervielle).
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