Beneficios para jubilados de ANSES: la guía práctica para aprovechar descuentos en supermercados y pagar menos

Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento directo en todos los rubros (incluye carnes) sin tope de compra, más un 20% adicional en perfumería y limpieza.

Coto, La Anónima y CAS/FASA: 10% de rebaja en todos los artículos sin tope de reintegro.

Josimar y Toledo: 15% de ahorro directo sin límite de compra.

Carrefour: 10% de descuento con un tope máximo de $35.000 por transacción.

Changomas: 10% de descuento con límite de $1.000 por compra y hasta $15.000 mensuales.

Supermercados Día: 10% de rebaja con un reintegro máximo de $2.000 por operación.