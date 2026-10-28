Sandra Pettovello habilitó el CARSS para que jubilados de Anses de la Ley 24.241 reclamen reajustes de haberes
La herramienta jurídica permite a los beneficiarios de Anses solicitar la revisión de trámites y resoluciones que consideren perjudiciales.
El Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello a través de la ANSES, habilitó una vía legal para que los jubilados y pensionados puedan reclamar ante la Comisión Administrativa de Revisión de la Seguridad Social (CARSS). Este tribunal de alzada administrativa permite a los beneficiarios presentar un Recurso de Revisión frente a resoluciones del organismo.
En qué consiste el Recurso de Revisión y sobre qué temas se puede solicitar
El Recurso de Revisión es una herramienta jurídica diseñada para que las personas, por sí mismas o a través de sus apoderados, soliciten la revisión de un trámite iniciado ante la ANSES cuando no están conformes con la resolución final.
El beneficio de utilizar esta vía de reclamo abarca una amplia variedad de temas previsionales, entre los que se destacan:
- Jubilación ordinaria (Ley 24.241).
- Reajustes o recálculo de haberes (siempre que no sean por aumentos de movilidad general).
- Determinación de la fecha inicial de pago.
- Pensión por fallecimiento y retiro transitorio por invalidez.
- Pensión Universal Adulto Mayor (PUAM).
- Probatoria de servicios en relación de dependencia y régimen de autónomos.
- Leyes especiales (docentes, investigadores científicos, servicio exterior y Poder Judicial) y regímenes diferenciales por servicios insalubres.
No obstante, la CARSS tiene competencias limitadas. El tribunal administrativo no puede revisar solicitudes que traten sobre la modificación de haberes por aumentos generales (reajustes por movilidad), declaraciones de inconstitucionalidad de leyes, ni expedientes que cuestionen el grado de invalidez otorgado por las comisiones médicas jurisdiccionales.
Requisitos y cómo hacer el trámite en Anses
Para presentar el Recurso de Revisión ante la CARSS, los jubilados deben cumplir con un plazo estricto: tienen 30 días hábiles administrativos desde el momento en que fueron notificados de la resolución de ANSES que desean recurrir.
Los requisitos y la documentación necesaria son los siguientes:
- Nota escrita: debe estar firmada por el titular o su apoderado, detallando la resolución de ANSES que se recurre y fundamentando los motivos del reclamo.
- Pruebas: a la nota se pueden adjuntar todas las pruebas que el solicitante considere necesarias para demostrar los errores u omisiones de la administración que afectaron sus derechos.
- Domicilio electrónico: se debe proporcionar una dirección de correo electrónico para recibir las notificaciones formales.
- Identificación: DNI original.
El trámite puede realizarse solicitando un turno previo para la CARSS a través de los canales oficiales de ANSES, o bien presentándose de forma espontánea en las oficinas, aunque en este último caso el tiempo de espera dependerá de la afluencia de público. Además, quienes deseen contar con la asistencia de un profesional abogado, deberán autorizarlo formalmente mediante una carta poder.
Para aquellos que ya tienen un expediente iniciado y pendiente de resolución, pueden consultar el estado de su trámite ingresando a la plataforma "mi ANSES" o enviando un correo electrónico a [email protected] (esta vía solo responde consultas de estado y no notifica sobre expedientes finalizados).
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