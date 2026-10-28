Sandra Pettovello habilitó el CARSS para que jubilados de Anses de la Ley 24.241 reclamen reajustes de haberes

Los requisitos y la documentación necesaria son los siguientes:

Nota escrita: debe estar firmada por el titular o su apoderado, detallando la resolución de ANSES que se recurre y fundamentando los motivos del reclamo.

debe estar firmada por el titular o su apoderado, detallando la resolución de ANSES que se recurre y fundamentando los motivos del reclamo. Pruebas: a la nota se pueden adjuntar todas las pruebas que el solicitante considere necesarias para demostrar los errores u omisiones de la administración que afectaron sus derechos.

a la nota se pueden adjuntar todas las pruebas que el solicitante considere necesarias para demostrar los errores u omisiones de la administración que afectaron sus derechos. Domicilio electrónico: se debe proporcionar una dirección de correo electrónico para recibir las notificaciones formales.

se debe proporcionar una dirección de correo electrónico para recibir las notificaciones formales. Identificación: DNI original.

El trámite puede realizarse solicitando un turno previo para la CARSS a través de los canales oficiales de ANSES, o bien presentándose de forma espontánea en las oficinas, aunque en este último caso el tiempo de espera dependerá de la afluencia de público. Además, quienes deseen contar con la asistencia de un profesional abogado, deberán autorizarlo formalmente mediante una carta poder.

Para aquellos que ya tienen un expediente iniciado y pendiente de resolución, pueden consultar el estado de su trámite ingresando a la plataforma "mi ANSES" o enviando un correo electrónico a [email protected] (esta vía solo responde consultas de estado y no notifica sobre expedientes finalizados).