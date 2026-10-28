Prestaciones previsionales de ANSES: cómo acceder al pago de $325.000 liquidado durante este mes

En cambio, quedan excluidos quienes renunciaron voluntariamente o acordaron un retiro voluntario.

Tampoco pueden acceder los empleados públicos, el personal de casas particulares, los docentes alcanzados por regímenes especiales, los autónomos, los monotributistas y quienes cobran jubilaciones, pensiones o prestaciones no contributivas.

Los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de aportes al Fondo Nacional de Empleo durante los tres años anteriores al despido o cese laboral.

Para los trabajadores eventuales o de temporada, se exige haber trabajado al menos 90 días durante el último año y reunir un mínimo de 12 meses de actividad en los tres años previos.

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación. Si se supera ese plazo, se descuenta un día de prestación por cada día hábil de demora.

Cuánto se cobra por el seguro de desempleo en mano

El monto mensual se calcula sobre el 75% de la mejor remuneración bruta cobrada durante los últimos seis meses de trabajo. Empero, hay límites vinculados al SMVM: el piso equivale al 50% de ese valor y el tope, al 100%.

Como la prestación se paga a mes vencido, el período trabajado en octubre se cobra en noviembre. Según la escala proyectada que compartiste, los valores serían los siguientes:

Septiembre 2026, a cobrar en octubre : mínimo de $191.800 y máximo de $383.800.

: mínimo de $191.800 y máximo de $383.800. Octubre 2026, a cobrar en noviembre : mínimo de $195.600 y máximo de $391.200.

: mínimo de $195.600 y máximo de $391.200. Noviembre 2026, a cobrar en diciembre : mínimo de $199.400 y máximo de $398.800.

: mínimo de $199.400 y máximo de $398.800. Diciembre 2026, a cobrar en enero 2027: mínimo de $203.200 y máximo de $406.400.

La cantidad de cuotas depende de los meses de aportes registrados durante los tres años anteriores al cese laboral: