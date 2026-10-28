Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy en Corrientes
La docente estaba desaparecida desde principios de octubre, cuando salió de su casa en Esquina rumbo a la escuela en la que trabajaba.
Nancy Godoy, la docente de 52 años que era buscada desde principios de octubre en Esquina, provincia de Corrientes, fue encontrada sin vida este miércoles. La confirmación llegó al mediodía a través de fuentes judiciales, mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte, por la que hay cinco personas detenidas.
El cuerpo fue localizado a unos 15 kilómetros de la Escuela rural Nº 626, donde Godoy trabajaba como directora antes de desaparecer. El hallazgo se produjo durante un rastrillaje en una zona de difícil acceso, cuando dos efectivos policiales que recorrían el lugar a caballo encontraron sus restos.
La investigación por la desaparición de Nancy había sumado un nuevo elemento esta semana, luego de que efectivos policiales encontraran prendas quemadas en la tapera donde vivía Irineo Zarza, uno de detenidos e los imputados por el presunto femicidio.
El hallazgo de las prendas se dio en una construcción rural situada en el paraje El Malezal, departamento de Esquina, a unos 150 metros de la Escuela N.º 626, establecimiento donde Godoy se desempeñaba como directora antes de desaparecer.
Además de Zarza, quien era encargado de los peones en la estancia El Curupí, también se encuentran detenidos Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, a quienes se les imputa ser coautores de femicidio.
Los otros acusados son Rosa Leguizamón, encargada de trasladar a la docente desde la Estancia El Curupí hasta la escuela, detenida con prisión preventiva, y Ezequién Bordón, imputado por falso testimonio luego de haber asegurado semanas atrás que Nancy había sido asesinada.
Cronología del caso Nancy Godoy en Corrientes
Nancy Estela Godoy se desempeñaba directora suplente desde hace tres meses de la Escuela Rural N° 626 ubicada en el paraje El Malezal, en las cercanías del departamento de Esquina, Corrientes. Debido a las dificultades de acceso y conectividad en la zona rural, solía quedarse en el establecimiento durante los días de semana.
El 6 de octubre, Nancy salió de su domicilio a las 6 de la mañana en dirección a estancia El Curupí. Le envió un audio a su nuera Alejandra para avisarle que había llegado y que estaba esperando que los peones la llevaran a la escuela a caballo, lo que tardaría entre dos y tres horas.
El 7 de octubre, a las 20.34, Sebastián, uno de los hijos de Nancy, recibe un mensaje desde el celular de su madre con un breve mensaje que indicaba que estaba bien. Es el último contacto con su familia.
Desde el 8 de octubre transcurren los siguientes días sin novedades para su familia. Inicialmente, lo atribuyeron a los problemas de señal y de acceso por el temporal que afectó a la zona.
Según Rosa Leguizamón, el 9 de octubre se acercó a la escuela a avisarle a Nancy que se iba a Sauce a una fiesta junto a su esposo Nahuel Rojas y su hermano Joaquín Leguizamón. La maestra le habría dicho que se quedaba porque había tormenta.
La denuncia fue radicada por los hijos de Nancy el 15 de octubre, luego de que se confirmara que la docente no se encontraba en la escuela.
Finalmente, luego de 22 días, el cuerpo de la maestra fue encontrado este miércoles al mediodía, a pocos kilómetros del establecimiento educativo.
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