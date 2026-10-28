Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy en Corrientes

Los otros acusados son Rosa Leguizamón, encargada de trasladar a la docente desde la Estancia El Curupí hasta la escuela, detenida con prisión preventiva, y Ezequién Bordón, imputado por falso testimonio luego de haber asegurado semanas atrás que Nancy había sido asesinada.

Cronología del caso Nancy Godoy en Corrientes

Nancy Estela Godoy se desempeñaba directora suplente desde hace tres meses de la Escuela Rural N° 626 ubicada en el paraje El Malezal, en las cercanías del departamento de Esquina, Corrientes. Debido a las dificultades de acceso y conectividad en la zona rural, solía quedarse en el establecimiento durante los días de semana.

El 6 de octubre, Nancy salió de su domicilio a las 6 de la mañana en dirección a estancia El Curupí. Le envió un audio a su nuera Alejandra para avisarle que había llegado y que estaba esperando que los peones la llevaran a la escuela a caballo, lo que tardaría entre dos y tres horas.

El 7 de octubre, a las 20.34, Sebastián, uno de los hijos de Nancy, recibe un mensaje desde el celular de su madre con un breve mensaje que indicaba que estaba bien. Es el último contacto con su familia.

Desde el 8 de octubre transcurren los siguientes días sin novedades para su familia. Inicialmente, lo atribuyeron a los problemas de señal y de acceso por el temporal que afectó a la zona.

Según Rosa Leguizamón, el 9 de octubre se acercó a la escuela a avisarle a Nancy que se iba a Sauce a una fiesta junto a su esposo Nahuel Rojas y su hermano Joaquín Leguizamón. La maestra le habría dicho que se quedaba porque había tormenta.

La denuncia fue radicada por los hijos de Nancy el 15 de octubre, luego de que se confirmara que la docente no se encontraba en la escuela.

Finalmente, luego de 22 días, el cuerpo de la maestra fue encontrado este miércoles al mediodía, a pocos kilómetros del establecimiento educativo.