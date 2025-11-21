Bitcoin profundiza su derrumbe: cotiza cerca de los U$S 80.000 y encendió nuevas alarmas

bitcoin

La rotación mostró una brusca modificación del sentimiento, con los operadores alineándose ante la posibilidad de una continuidad bajista. FlowDesk, proveedor de infraestructura, registró ventas masivas de futuros tanto en Bitcoin como en Ethereum, junto con un desplazamiento aún más pronunciado hacia puts con precios inferiores, reforzando la búsqueda de cobertura.

En paralelo, el derrumbe generó tensiones sobre empresas cuya valuación está estrechamente ligada al precio del activo. El caso más seguido fue el de MicroStrategy, que enfrenta una situación delicada tras ver cómo el valor de sus reservas en Bitcoin se acercó peligrosamente a su nivel de equilibrio de USD 74.430 por unidad. Un informe de JPMorgan citado por CoinDesk advirtió que podría quedar fuera del índice MSCI en enero, lo que derivaría en ventas automáticas de fondos indexados y añadiría un elemento adicional de presión.

Mientras tanto, las criptomonedas se desacoplaron de episodios positivos recientes en el sector tecnológico, como el impulso momentáneo generado por los resultados de Nvidia, que había dado aire a los mercados estadounidenses antes de retroceder nuevamente. En ese contexto volátil, Bitcoin no logró replicar ningún rebote y continuó profundizando una tendencia que mantiene expectante —y preocupada— a toda la industria.