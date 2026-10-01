Alerta total de diluvio en Buenos Aires: a qué hora llegan las tormentas y qué zonas serán las más afectadas

Lluvias y vientos fuertes.

Alerta total de diluvio en Buenos Aires y otras dos provincias: a qué hora llegan las tormentas

Entre las zonas más comprometidas de cara a las tormentas de este viernes figuran el centro y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, la totalidad de La Pampa y el este de Río Negro, sectores que permanecen bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad.