Alerta total de diluvio en Buenos Aires: a qué hora llegan las tormentas y qué zonas serán las más afectadas
Mientras el clima va y viene en el AMBA, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió el regreso de fuertes tormentas en distintos puntos del país.
Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) oscila entre el calor y el abrupto regreso de las bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la llegada de fuertes tormentas para este viernes en varios puntos del país, en tanto que el sábado las precipitaciones golpearán a Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
En este sentido, el organismo nacional puso foco en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro, que serán las más afectadas.
Alerta total de diluvio en Buenos Aires y otras dos provincias: a qué hora llegan las tormentas
Entre las zonas más comprometidas de cara a las tormentas de este viernes figuran el centro y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, la totalidad de La Pampa y el este de Río Negro, sectores que permanecen bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad.
En estas regiones del sudoeste bonaerense, La Pampa y Río Negro se prevé el desarrollo de lluvias y tormentas que podrían estar acompañadas por una fuerte actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional caída de granizo e intensas ráfagas de viento.
Ante este escenario, las autoridades sugieren evitar circular por calles anegadas y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
Todas las alertas del país para este viernes 2 de octubre
El mapa elaborado por el organismo meteorológico evidencia una importante franja del país bajo distintos niveles de precaución:
-
Alerta Naranja: Afecta al oeste de San Juan. En esta zona cordillerana/precordillerana se prevén fenómenos meteorológicos severos, asociados a ráfagas de viento o condiciones extremas.
Alerta Amarilla: Además de abarcar a La Pampa, el este de Río Negro y el sudoeste de Buenos Aires, el nivel amarillo por lluvias, vientos o viento Zonda se extiende hacia el oeste y centro del país, incluyendo a Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja, Catamarca y el sudoeste de Salta.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario