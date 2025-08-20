Programa Hogar de ANSES: requisitos y cuándo se cobra el pago de agosto

Calendario de pagos de ANSES

Se informó que el pago del Programa Hogar para agosto se realizará desde el viernes 8 hasta el jueves 14 de agosto, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad. El cronograma es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 8 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: lunes 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: martes 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: jueves 14 de agosto

Desde el organismo remarcaron que “los pagos de este mes se liquidan junto con las Pensiones No Contributivas (PNC) y las Asignaciones Universales, siguiendo el cronograma habitual por terminación de DNI”. Esto significa que los beneficiarios no deben realizar trámites adicionales para cobrar, ya que el depósito se acredita automáticamente en la cuenta bancaria registrada.