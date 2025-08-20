Programa Hogar de ANSES: requisitos y cuándo se cobra el pago de agosto
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en el comienzo de cada mes, brinda una serie de noticias importantes que son esperadas por muchos beneficios, como el calendario de pagos o los incrementos en las asignaciones sociales, jubilaciones o pensiones.
Dentro del amplio abanico de ayudas económicas que tiene a disposición para las familias más vulnerables, se encuentra el Programa Hogar. Este está destinado a aquellas personas que no tienen acceso a la red natural de gas, motivo por el cual toma gran protagonismo durante la época invernal.
Cuáles son los requisitos para acceder al Programa Hogar ANSES
Para recibir el subsidio, el hogar no puede tener ningún integrante con una conexión de gas natural a su nombre ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas. El ingreso total del grupo familiar debe ser igual o inferior a dos salarios mínimos vitales y móviles, o hasta la categoría C si son monotributistas.
En caso de que un miembro del hogar posea Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite de ingresos se eleva a tres salarios mínimos o categoría D en monotributo. Además, se establecen topes diferenciados para ciertas regiones: en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones (Buenos Aires), el máximo permitido es de 2,8 salarios mínimos o categoría D; y si hay una persona con discapacidad, el límite sube a 4,2 salarios mínimos o categoría E.
ANSES recomienda a quienes soliciten el beneficio que verifiquen su situación en la sección “Mis Cobros” dentro de la plataforma Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí podrán confirmar si el subsidio fue asignado o si es necesario iniciar el trámite.
Calendario de pagos de ANSES
Se informó que el pago del Programa Hogar para agosto se realizará desde el viernes 8 hasta el jueves 14 de agosto, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad. El cronograma es el siguiente:
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 8 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 11 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: martes 12 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 13 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 14 de agosto
Desde el organismo remarcaron que “los pagos de este mes se liquidan junto con las Pensiones No Contributivas (PNC) y las Asignaciones Universales, siguiendo el cronograma habitual por terminación de DNI”. Esto significa que los beneficiarios no deben realizar trámites adicionales para cobrar, ya que el depósito se acredita automáticamente en la cuenta bancaria registrada.
