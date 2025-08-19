La guía de ANSES: el trámite que tenés que hacer si te queda poco para jubilarte
ANSES explicó el paso a paso para acceder a la Historia Laboral y consultar en detalle los aportes jubilatorios de cada trabajador.
Este jueves, ANSES recordó a todos los trabajadores la importancia de revisar de manera periódica la Historia Laboral. Este trámite permite conocer en detalle los aportes jubilatorios registrados, un dato clave para organizar la jubilación sin contratiempos.
El organismo destacó que contar con los aportes correctamente acreditados es fundamental para iniciar o destrabar los trámites de jubilación en tiempo y forma. Por eso, en un comunicado oficial explicaron el procedimiento paso a paso, con el objetivo de que las personas puedan anticiparse y evitar inconvenientes al momento de gestionar su retiro.
ANSES: el trámite clave para los que se jubilan
Consultar la Historia Laboral en ANSES es un trámite online, rápido y sin necesidad de turno. Desde Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, los trabajadores pueden revisar en detalle sus aportes jubilatorios, verificar períodos y detectar aportes faltantes.
Esta herramienta sirve tanto para trabajadores en relación de dependencia, que controlan lo declarado por sus empleadores, como para monotributistas y autónomos, que revisan los períodos registrados en el sistema.
En caso de detectar errores o aportes no cargados, es posible iniciar un Reconocimiento de Servicios a través de la Atención Virtual, especialmente para quienes están a menos de cinco años de la edad jubilatoria.
Además, la Historia Laboral puede descargarse e imprimirse, con validez como constancia oficial sin necesidad de firma del personal de ANSES. Paso a paso para consultar la Historia Laboral:
- Ingresar al sitio oficial de ANSES.
- Entrar a Mi ANSES.
- Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Ir a la sección Trabajo.
- Seleccionar Consultar Historia Laboral.
- Revisar los aportes según corresponda: Trabajadores en relación de dependencia: verificar lo declarado por los empleadores / Monotributistas y autónomos: comprobar los períodos registrados.
- Si faltan períodos, iniciar el Reconocimiento de Servicios por Atención Virtual y subir la documentación que respalde los aportes.
- Descargar o imprimir la Historia Laboral como constancia oficial.
