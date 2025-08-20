Mi ANSES: cómo obtener tu historia laboral para agilizar trámites clave
En el portal de ANSES podés obtener certificados oficiales, constancias de aportes y registros familiares para simplificar trámites de jubilaciones y pensiones.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se consolida como el principal canal para gestionar, consultar y certificar esta documentación de manera segura y confiable. Gracias a la digitalización de sus servicios, el portal oficial de la entidad, conocido como “ Mi ANSES”, se transformó en una herramienta esencial para quienes desean simplificar sus trámites.
Desde este espacio, es posible consultar aportes, descargar certificados y acceder a registros familiares sin necesidad de trasladarse a las oficinas físicas. Este avance no solo ahorra tiempo, sino que también reduce las complicaciones asociadas a la presentación de múltiples formularios.
Así, cualquier trabajador puede realizar gestiones vinculadas a jubilaciones, pensiones y otros beneficios previsionales de forma rápida y organizada, optimizando su experiencia y asegurando que todos sus derechos laborales estén correctamente certificados por la ANSES.
Qué es y para qué sirve la historia laboral
La historia laboral es un registro oficial que refleja toda la trayectoria de cada trabajador dentro del sistema formal de empleo en Argentina. Contiene datos sobre empleos registrados, aportes jubilatorios, periodos en relación de dependencia, contribuciones al sistema de seguridad social y remuneraciones como autónomo o monotributista, incluyendo información provincial transferida a la Nación cuando corresponde.
Tener este documento actualizado es clave por varias razones: permite planificar la jubilación con precisión, funciona como respaldo legal ante reclamos laborales, agiliza trámites en la ANSES y otros organismos al evitar la presentación de múltiples certificados presenciales, y ofrece un control personal sobre la situación previsional, ayudando a detectar errores o periodos no registrados. Así, cada trabajador puede gestionar sus derechos de manera más segura y organizada.
Cómo tramitar la historia laboral
Obtener la historia laboral desde mi ANSES es un proceso rápido, seguro y totalmente digital. Podés hacerlo desde cualquier dispositivo con conexión a Internet siguiendo estos pasos:
- Ingresá al portal con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Seleccioná Trabajo > Consultar Historia Laboral para visualizar los períodos registrados, los aportes realizados y los empleadores que figuran en tu historial.
- Verificá que tus datos personales (nombre, DNI y CUIL) estén correctos para garantizar que la información refleje tus aportes reales.
- Si detectás errores o faltan períodos, mi ANSES permite iniciar un reclamo para corregir la información de manera sencilla.
- Una vez revisada, podés descargar la historia laboral en PDF, lista para presentar en cualquier trámite, sin necesidad de firma del personal de ANSES.
- En caso de períodos no registrados, es posible solicitar un Reconocimiento de Servicios.
- Para quienes estén a menos de 5 años de la edad jubilatoria (mujeres 60 años y hombres 65 años), este trámite puede realizarse a través del canal de Atención Virtual del sitio web.
Con estos pasos, mantener tu historial laboral actualizado se vuelve práctico, seguro y eficiente, evitando demoras y asegurando el acceso a tus derechos previsionales.
