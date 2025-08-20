Mi ANSES: cómo obtener tu historia laboral para agilizar trámites clave

ANSES jubilados jubilaciones bono Prestaciones de ANSES.

Cómo tramitar la historia laboral

Obtener la historia laboral desde mi ANSES es un proceso rápido, seguro y totalmente digital. Podés hacerlo desde cualquier dispositivo con conexión a Internet siguiendo estos pasos:

Ingresá al portal con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccioná Trabajo > Consultar Historia Laboral para visualizar los períodos registrados, los aportes realizados y los empleadores que figuran en tu historial.

para visualizar los períodos registrados, los aportes realizados y los empleadores que figuran en tu historial. Verificá que tus datos personales (nombre, DNI y CUIL) estén correctos para garantizar que la información refleje tus aportes reales.

Si detectás errores o faltan períodos, mi ANSES permite iniciar un reclamo para corregir la información de manera sencilla.

permite iniciar un reclamo para corregir la información de manera sencilla. Una vez revisada, podés descargar la historia laboral en PDF, lista para presentar en cualquier trámite, sin necesidad de firma del personal de ANSES .

. En caso de períodos no registrados, es posible solicitar un Reconocimiento de Servicios.

Para quienes estén a menos de 5 años de la edad jubilatoria (mujeres 60 años y hombres 65 años), este trámite puede realizarse a través del canal de Atención Virtual del sitio web.

Con estos pasos, mantener tu historial laboral actualizado se vuelve práctico, seguro y eficiente, evitando demoras y asegurando el acceso a tus derechos previsionales.