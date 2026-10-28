C5N debuta este miércoles con "Voces": debates, editorial y música en vivo
La primera edición de este ciclo llevará como título “La economía de tu bolsillo” y estará encabezada por el periodista y economista Alejandro Bercovich.
Este miércoles a partir de las 19:00 horas, C5N inaugura oficialmente Voces, un innovador ciclo de encuentros presenciales diseñado para generar un espacio de conversación cara a cara con la audiencia, y con Alejandro Bercovich al frente de esta primera edición.
La primera edición, titulada "La economía de tu bolsillo", se llevará a cabo en el Complejo C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA) con entrada libre y gratuita previa inscripción en el sitio web oficial (voces.c5n.com).
La propuesta busca cruzar el análisis de la coyuntura socioeconómica con intervenciones artísticas, paneles de debate, humor y shows en vivo. El encuentro central estará liderado por el periodista Alejandro Bercovich, quien brindará la editorial principal.
Cronograma y grilla de actividades de C5N Voces
El ciclo abrirá sus puertas a las 19:00 hs y contará con una grilla multidisciplinaria estructurada de la siguiente manera:
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19:00 hs — Apertura de puertas: Ingreso del público y acreditaciones.
19:15 hs — La previa: DJ set en vivo a cargo de Villa Diamante para recibir a los asistentes.
20:15 hs — Editorial principal: Alejandro Bercovich presentará la exposición "Los dueños de la Argentina", un análisis sobre la concentración económica y el impacto en los ingresos de los trabajadores.
20:45 hs — Panel de debate: Trazado bajo el eje "La economía de la Argentina", el espacio de discusión contará con la participación de Gabriela Vulcano, Emilse Garzón y la economista Mercedes D'Alessandro.
21:15 hs — Intervención artística: Puesta en escena de la performance especial e interactiva "La democracia endeudada".
21:35 hs — Cierre musical: El show en vivo de Fonso y Las Paritarias estará al frente del cierre de la jornada.
Datos clave del evento
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Fecha y hora: Miércoles 28 de octubre, desde las 19:00 hs.
Lugar: Complejo C Art Media (Av. Corrientes 6271, barrio de Chacarita, CABA).
Entrada: Gratuita con reserva previa a través de voces.c5n.com (cupos limitados).
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