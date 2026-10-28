C5N debuta este miércoles con "Voces": debates, editorial y música en vivo

19:00 hs — Apertura de puertas: Ingreso del público y acreditaciones.

19:15 hs — La previa: DJ set en vivo a cargo de Villa Diamante para recibir a los asistentes.

20:15 hs — Editorial principal: Alejandro Bercovich presentará la exposición "Los dueños de la Argentina", un análisis sobre la concentración económica y el impacto en los ingresos de los trabajadores.

20:45 hs — Panel de debate: Trazado bajo el eje "La economía de la Argentina", el espacio de discusión contará con la participación de Gabriela Vulcano, Emilse Garzón y la economista Mercedes D'Alessandro.

21:15 hs — Intervención artística: Puesta en escena de la performance especial e interactiva "La democracia endeudada".