Un hombre quiso vender sus alianzas de casamiento para pagar el alquiler y le confesó a C5N que votó a Milei
Aníbal trabaja para mantener a su familia en Avellaneda pero sus decisiones en el cuarto oscuro todavía le pasan factura, y él no tiene fondos para pagarlas.
"La realidad es que no se puede vivir sin plata", sentenció este lunes Aníbal, un vecino de Avellaneda que habló con C5N cuando iba de camino a una tienda para vender sus anillos de oro para pagar la renovación del alquiler, que se le está por vencer.
El hombre, que se presenta en redes sociales como "DidiRuso", contó su situación actual, que es calamitosa gracias a la gestión de Javier Milei en Nación, y que lo obligó a usar un recurso desesperado: vender las alianzas de matrimonio que comparte con su esposa.
"Mis anillos de oro. Los vengo a traer a ver si los puedo vender porque no tengo para pagar el alquiler. No la tengo hoy, con la ley de alquileres que yo mismo voté, no la tengo para vivir", expresó Aníbal.
"Voy a empeñar los dos anillos porque no puedo pagar la renovación del alquiler. Tengo un auto y trabajo en la calle con una aplicación. Me da pena decirlo, pero yo voté a Milei. Soy liberal, libertario, anarcocapitalista. La realidad es que no se puede vivir sin plata", convino.
Como si el voto de octubre de 2023 no hubiese jugado un rol decisivo en el escenario actual, Aníbal remarcó: "Es la realidad que me tocó vivir. Tengo a mi mamá que es kirchnerista, no la veo hace tres años. Tengo a mi hermano que me quiso acuchillar cuando se enteró de que voté a Milei... está bien, nos equivocamos. Pero como cualquier persona".
"Yo no quería votar a Massa, no me pareció que era un candidato potable", agregó.
Javier Milei defraudó a Aníbal y no sólo en materia económica.
"Esperaba que aunque sea nos dé lo que prometió. O sea, me hubiera gustado que hubiera sido la Vicepresidenta también jefa de las Fuerzas Armadas, cosa que prometió de la base y no cumplió", recordó en referencia a Victoria Villarruel, virtualmente exiliada del Poder Ejecutivo.
Aníbal contó que su hija "tiene problemas psicológicos porque en el colegio no la ayudan psicológicamente", y remarcó que toda la familia está pasando por un momento álgido ante la renovación de un alquiler de $900.000 que no pueden pagar.
La renovación del alquiler, con el marco de la legislación actual, oscila entre los $1.900.000 y $2.000.000, y sacar un préstamo no es tarea sencilla porque los requerimientos son "irrisorios", según Aníbal, de lo descabellados que suenan en el contexto actual.
"Son $4.000.000, es un montón de plata que no tengo, que no voy a tener. Y me pone triste porque yo voté a Milei con un voto sincero, como la mayoría del país, y nos está yendo mal, mal, mal", dijo.
"Tengo deudas, estoy trabajando todo lo que puedo pero también me está trayendo problemas psicológicos a mí, a mi hija... No lo voto más a Milei, no lo voto nunca más", añadió el hombre al admitir que se "compró el cuento" del libertario y su gente.
"Mirá el cuento que nos comimos: yo compré el cuento, creí que era otra persona. La gente grande a veces tiene razón, dice 'no lo votés porque te va a ir mal'", señaló conmovido, con las canas tapadas por una gorra de béisbol.
"Yo pensando que el oro estaba volando en las nubes, un desastre. Estoy triste, mi señora está triste también, mi hija prestándome la tarjeta de crédito, es la única que trabaja", expresó Aníbal al borde de las lágrimas tras enterarse de que las alianzas sólo cotizaban a $341.000, por lo que su sacrificio ni siquiera les garantiza un techo el mes que viene.
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