Un hombre quiso vender sus alianzas de casamiento para pagar el alquiler y le confesó a C5N que votó a Milei

"Yo no quería votar a Massa, no me pareció que era un candidato potable", agregó.

Javier Milei defraudó a Aníbal y no sólo en materia económica.

"Esperaba que aunque sea nos dé lo que prometió. O sea, me hubiera gustado que hubiera sido la Vicepresidenta también jefa de las Fuerzas Armadas, cosa que prometió de la base y no cumplió", recordó en referencia a Victoria Villarruel, virtualmente exiliada del Poder Ejecutivo.

Aníbal contó que su hija "tiene problemas psicológicos porque en el colegio no la ayudan psicológicamente", y remarcó que toda la familia está pasando por un momento álgido ante la renovación de un alquiler de $900.000 que no pueden pagar.

La renovación del alquiler, con el marco de la legislación actual, oscila entre los $1.900.000 y $2.000.000, y sacar un préstamo no es tarea sencilla porque los requerimientos son "irrisorios", según Aníbal, de lo descabellados que suenan en el contexto actual.

"Son $4.000.000, es un montón de plata que no tengo, que no voy a tener. Y me pone triste porque yo voté a Milei con un voto sincero, como la mayoría del país, y nos está yendo mal, mal, mal", dijo.

"Tengo deudas, estoy trabajando todo lo que puedo pero también me está trayendo problemas psicológicos a mí, a mi hija... No lo voto más a Milei, no lo voto nunca más", añadió el hombre al admitir que se "compró el cuento" del libertario y su gente.

"Mirá el cuento que nos comimos: yo compré el cuento, creí que era otra persona. La gente grande a veces tiene razón, dice 'no lo votés porque te va a ir mal'", señaló conmovido, con las canas tapadas por una gorra de béisbol.

"Yo pensando que el oro estaba volando en las nubes, un desastre. Estoy triste, mi señora está triste también, mi hija prestándome la tarjeta de crédito, es la única que trabaja", expresó Aníbal al borde de las lágrimas tras enterarse de que las alianzas sólo cotizaban a $341.000, por lo que su sacrificio ni siquiera les garantiza un techo el mes que viene.