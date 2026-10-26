La grilla completa de C5N Voces, el evento gratuito con debates, editorial y música en vivo

La organización dio a conocer el orden en el que se desarrollarán las distintas propuestas sobre el escenario:

19:00 hs — Apertura de puertas: Habilitación del ingreso y acreditaciones para el público.

19:15 hs — La Previa con Villa Diamante: El reconocido DJ y productor abrirá la tarde-noche con un set musical en vivo para recibir a los asistentes.

20:15 hs — Editorial central de Alejandro Bercovich: Bajo el título "Los dueños de la Argentina", el periodista y economista ofrecerá un análisis político y económico para encender el debate de la noche.

20:45 hs — Debate "La economía de tu vida": Un panel de especialistas compuesto por Gabriela Vulcano, Emilce Garzón y Mercedes D'Alessandro profundizará sobre el impacto real de las medidas macroeconómicas en el bolsillo y la vida cotidiana de la ciudadanía.

21:15 hs — Segmento Especial: Puesta en escena de la performance artística e interactiva titulada "La democracia endeudada".