La grilla completa de C5N Voces, el evento gratuito con debates, editorial y música en vivo
La primera edición de este ciclo llevará como título “La economía de tu bolsillo” y estará encabezada por el periodista y economista Alejandro Bercovich.
A pocos días de su gran estreno, "Voces", el nuevo ciclo de encuentros presenciales impulsado por C5N, terminó de definir todos los detalles y la grilla completa de su primera edición, que tendrá al economista y conductor Alejandro Bercovich como protagonista principal.
Con entradas libres y gratuitas —previa inscripción en su plataforma digital—, el evento promete combinar periodismo de profundidad, economía cotidiana, artes visuales y música en vivo en una misma jornada.
La cita tendrá lugar este miércoles 28 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Complejo C Art Media, ubicado en la Avenida Corrientes 6271, en el barrio porteño de Chacarita.
Minuto a minuto: el cronograma oficial de "Voces", de C5N
La organización dio a conocer el orden en el que se desarrollarán las distintas propuestas sobre el escenario:
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19:00 hs — Apertura de puertas: Habilitación del ingreso y acreditaciones para el público.
19:15 hs — La Previa con Villa Diamante: El reconocido DJ y productor abrirá la tarde-noche con un set musical en vivo para recibir a los asistentes.
20:15 hs — Editorial central de Alejandro Bercovich: Bajo el título "Los dueños de la Argentina", el periodista y economista ofrecerá un análisis político y económico para encender el debate de la noche.
20:45 hs — Debate "La economía de tu vida": Un panel de especialistas compuesto por Gabriela Vulcano, Emilce Garzón y Mercedes D'Alessandro profundizará sobre el impacto real de las medidas macroeconómicas en el bolsillo y la vida cotidiana de la ciudadanía.
21:15 hs — Segmento Especial: Puesta en escena de la performance artística e interactiva titulada "La democracia endeudada".
21:35 hs — Cierre musical: La banda Fonso y Las Paritarias estará a cargo del gran cierre musical con un show en vivo para coronar el evento.
Coordenadas útiles
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Evento: Ciclo de encuentros presenciales Voces.
Fecha: Miércoles 28 de octubre de 2026.
Lugar: C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA).
Entrada: Libre y gratuita con inscripción previa en voces.c5n.com.
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