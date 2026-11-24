C5N y un testimonio de la crisis en primera persona: "Tengo un comercio y nunca estuvo como ahora"
Durante una recorrida en vivo por la peatonal de San Martín, Fernando, dueño de una pizzería de barrio, relató en C5N el derrumbe del consumo.
Un retrato de la recesión sobre el comercio barrial quedó registrado durante un móvil en vivo de C5N desde la peatonal de San Martín. Un comerciante llamado Fernando, de 52 años y dueño de una pizzería, dejó un testimonio de la crisis en primera persona: "Está muy mal. Está todo mal. Tengo un comercio y nunca estuvo como ahora".
Mientras tanto, la cronista de C5N mostraba la seguidilla de persianas bajas en apenas 200 metros, entre ellas una zapatería con 60 años de historia que cerró hace dos meses.
De tener 15 empleados a atender solo con su esposa para sobrevivir
Nacido y criado en San Martín, Fernando explicó al aire que la caída en el nivel de actividad se profundizó drásticamente en los últimos seis a ocho meses, obligándolo a achicar al máximo su estructura para poder afrontar el alquiler del local y las subas diarias en insumos básicos como el jamón, la muzzarella y la harina:
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Ajuste extremo en el personal: el comerciante recordó que hasta 2015 llegó a tener siete repartidores y entre siete y ocho empleados trabajando adentro del salón, pero que hoy no puede sostener ni un solo trabajador registrado: "Trabajo yo, mi señora y un delivery nada más. Sin empleados. No puedo tener un empleado, hoy en día no puedo".
Cierre de locales históricos en la zona: al observar los carteles de alquiler que se multiplicaron en los últimos meses sobre la peatonal de San Martín, Fernando lamentó el deterioro comercial del partido: "Ese local estuvo ahí 50 o 60 años y cerró ahora. Igual que en la otra cuadra: dos, tres, cinco locales cerrados. Todo un desastre".
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Expectativas críticas para el verano y días de caja mínima
De cara a los próximos meses, el dueño de la pizzería advirtió que el panorama es sombrío incluso en un barrio donde la mayoría de los vecinos no se va de vacaciones durante el verano:
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Un breve alivio en diciembre antes de un enero complejo: Fernando señaló que aguarda la llegada del calor y las fiestas para lograr algo de oxígeno ("Para nosotros este mes y diciembre es el mejorcito que tenemos, por lo menos un mes tener un poco de aire"), aunque pronosticó un comienzo de año muy difícil: "Para mí va a seguir así o un poco peor. Va a repuntar un poquito diciembre, pero después creo que en enero va a ser un desastre".
Ventas por el piso entre semana: consultado sobre el movimiento diario de la caja, reconoció que los martes y miércoles la facturación cae a niveles mínimos y que intenta no trasladar todos los aumentos de la mercadería a los precios finales para no perder a los pocos clientes que siguen comprando.
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