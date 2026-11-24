Un breve alivio en diciembre antes de un enero complejo: Fernando señaló que aguarda la llegada del calor y las fiestas para lograr algo de oxígeno ("Para nosotros este mes y diciembre es el mejorcito que tenemos, por lo menos un mes tener un poco de aire"), aunque pronosticó un comienzo de año muy difícil: "Para mí va a seguir así o un poco peor. Va a repuntar un poquito diciembre, pero después creo que en enero va a ser un desastre".