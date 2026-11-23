Del "no quiero saber nada" a quedar fascinado en vivo en la Feria de Mataderos

En medio de una recorrida por los puestos gastronómicos y de artesanías con gran humor y complicidad con el público, el movilero de C5N se detuvo en el stand de Franco, un joven vendedor de especialidades regionales de Tucumán y Santiago del Estero (como miel de caña, arrope de chañar a $12.000, empanadillas de cayote, alfeñiques y colaciones), quien señaló que los rosquetes son el producto estrella del lugar: