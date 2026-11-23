Móvil de C5N: la reacción de un porteño al probar el rosquete, dulce típico de Santiago del Estero
Durante una recorrida de C5N por la Feria de Mataderos, un vecino que aseguraba no querer saber nada terminó rindiéndose ante esta tradicional especialidad.
Un divertido momento televisivo se vivió durante un móvil en vivo de C5N desde la tradicional Feria de Mataderos, cuando el cronista Rafael García Palavecino convenció a un vecino del barrio de probar por primera vez el rosquete, un clásico dulce típico santiagueño y del norte argentino, generando una desopilante y entusiasta reacción al aire.
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Del "no quiero saber nada" a quedar fascinado en vivo en la Feria de Mataderos
En medio de una recorrida por los puestos gastronómicos y de artesanías con gran humor y complicidad con el público, el movilero de C5N se detuvo en el stand de Franco, un joven vendedor de especialidades regionales de Tucumán y Santiago del Estero (como miel de caña, arrope de chañar a $12.000, empanadillas de cayote, alfeñiques y colaciones), quien señaló que los rosquetes son el producto estrella del lugar:
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La insistencia del cronista: al notar que un vecino llamado Benedicto —que vive a tres cuadras y frecuenta la feria desde hace 40 años— miraba la escena pero hacía gestos de negación ("no, no quiere saber nada"), Rafael García Palavecino insistió con simpatía hasta lograr que el hombre aceptara darle un bocado en cámara.
Veredicto inmediato: tras morder la rosquilla bañada en blanco, la expresión del vecino cambió por completo y aprobó el dulce entre risas: "Muy rica, muy buena", despertando el festejo del cronista ("Usted me decía 'no, no, no', mire cómo sucumbió"), quien incluso mostró la mordida en primer plano a la cámara antes de despedirse con muy buena onda junto al vendedor.
Qué es el rosquete y cómo se prepara este clásico del norte argentino
Durante la transmisión en vivo desde la Feria de Mataderos, el propio puestero explicó a la audiencia cuáles son los ingredientes y el secreto detrás de esta tradicional factura dulce muy popular en Santiago del Estero y Tucumán:
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Masa aireada con anís: se elabora a partir de una masa liviana y bien aireada saborizada con semillas de anís, que le aportan su aroma y gusto característico.
Baño de merengue: una vez horneada la rosquilla, se recubre íntegramente con una generosa capa de merengue blanco batido y secado, logrando un contraste crocante por fuera y esponjoso por dentro.
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