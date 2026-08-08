Calendario de ANSES: cómo se modifican las fechas de cobro por el feriado de agosto
El organismo planea abonar estos beneficios durante el octavo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en agosto de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,9%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
El calendario de pago de las jubilaciones y pensiones en agosto 2026
Para las jubilaciones mínimas y las pensiones, el cronograma de pagos correspondiente al octavo mes del año se iniciará el 10 de agosto, mientras que quienes reciban más del haber mínimo comenzarán a hacerlo a partir del 25 de agosto. Este es el calendario completo:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: a partir del 10 de agosto
- DNI terminados en 1: a partir del 11 de agosto
- DNI terminados en 2: a partir del 12 de agosto
- DNI terminados en 3: a partir del 13 de agosto
- DNI terminados en 4: a partir del 14 de agosto
- DNI terminados en 5: a partir del 18 de agosto
- DNI terminados en 6: a partir del 19 de agosto
- DNI terminados en 7: a partir del 20 de agosto
- DNI terminados en 8: a partir del 21 de agosto
- DNI terminados en 9: a partir del 24 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: a partir del 25 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: a partir del 26 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: a partir del 27 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: a partir del 28 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: a partir del 31 de agosto
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: a partir del 10 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: a partir del 11 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: a partir del 12 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: a partir del 13 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: a partir del 14 de agosto
La AUH también se paga según la terminación del DNI del beneficiario. En agosto 2026, el calendario de cobros comenzará el 10 y se extenderá hasta el 20, quedando de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto
Asignación por Maternidad
- Se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
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