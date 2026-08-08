Jubilaciones de ANSES: aumentó la máxima en agosto 2026, cuánto se cobra y las fechas por DNI

Con este aumento, la jubilación mínima subirá a $419.817,13. Y si se suma el bono extraordinario de $70.000 (monto en el que está congelado hace más de dos años), el haber saltará a $489.817,13. Al ser un sistema que contempla únicamente el índice de inflación, la desaceleración de los precios provocó que este incremento sea uno de los más bajos del año.

En qué fecha cobran los jubilados de la mínima