Jubilaciones de ANSES: aumentó la máxima en agosto 2026, cuánto se cobra y las fechas por DNI
El organismo planea abonar estos beneficios durante el octavo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en agosto de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,9%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
A cuánto sube la jubilación máxima en agosto 2026 y la fecha de cobro
El incremento mensual del 1,89% alcanza también al escalón más alto del padrón previsional. El haber máximo para las jubilaciones ordinarias del sistema nacional se elevará a un tope bruto de $2.824.694,50 mensuales.
Este grupo de haberes superiores no accede al bono de $70.000, manteniendo la indexación directa según la inflación informada por el INDEC. Los desgloses correspondientes a los aportes obligatorios se aplican de manera automatizada sobre estos nuevos valores brutos.
Cómo quedan las jubilaciones más bajas con el aumento de ANSES
Para establecer los aumentos, se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En ese contexto, el incremento de las jubilaciones y pensiones en agosto 2026 estará marcado por el dato de inflación de junio, que determinó una suba de precios del 1,9%.
Con este aumento, la jubilación mínima subirá a $419.817,13. Y si se suma el bono extraordinario de $70.000 (monto en el que está congelado hace más de dos años), el haber saltará a $489.817,13. Al ser un sistema que contempla únicamente el índice de inflación, la desaceleración de los precios provocó que este incremento sea uno de los más bajos del año.
En qué fecha cobran los jubilados de la mínima
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DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.
DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026.
DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.
DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026.
DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026.
DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.
DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.
DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.
DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.
DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.
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