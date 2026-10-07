Cambios confirmados de ANSES para jubilados en octubre: incrementos, bono adicional y fechas de pago
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el décimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuánto cobran los jubilados de ANSES en octubre 2026
Con el nuevo aumento, la jubilación mínima quedó en $435.748,51. Quienes reciben el bono completo de $70.000 alcanzan un ingreso total de $505.748,51.
Por otra parte, el haber máximo aumentó a $2.932.174,85.
Los principales montos de octubre son:
- Jubilación mínima: $435.748,51.
- Bono extraordinario: hasta $70.000.
- Total con haber mínimo y bono: $505.748,51.
- Jubilación máxima: $2.932.174,85.
- PUAM sin bono: $348.598,81.
- PNC por invalidez o vejez: $305.023,96.
Bono de $70.000: quiénes lo cobran completo
El bono extraordinario de hasta $70.000 se deposita junto con el haber mensual y no requiere ningún trámite adicional.
El refuerzo completo corresponde a los jubilados y pensionados que cobran un ingreso igual o inferior al haber mínimo. También alcanza a titulares de la PUAM, determinadas Pensiones No Contributivas y pensiones para madres de siete hijos o más.
Sin embargo, no todos cobran exactamente $70.000. Los beneficiarios que reciben más de la mínima, pero menos de $505.748,51, acceden a un bono proporcional hasta completar ese límite.
Por ejemplo, si una persona cobra $480.000, ANSES le depositará un adicional de $25.748,51. Quienes superan el techo de $505.748,51 no reciben el refuerzo.
Nuevos montos para PUAM y PNC
La PUAM aumentó a $348.598,81. Con el bono completo, el ingreso final alcanza los $418.598,81.
Las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez quedaron en $305.023,96. Al sumar el refuerzo extraordinario, el total asciende a $375.023,96.
Por su parte, las titulares de la pensión para madres de siete hijos pueden llegar a cobrar $505.748,51, al considerar el haber equivalente a la jubilación mínima y el bono completo.
Calendario de pagos para jubilados que cobran la mínima
Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cobran según el último número del DNI:
- DNI 0: jueves 8 de octubre.
- DNI 1: viernes 9 de octubre.
- DNI 2: martes 13 de octubre.
- DNI 3: miércoles 14 de octubre.
- DNI 4: jueves 15 de octubre.
- DNI 5: viernes 16 de octubre.
- DNI 6: lunes 19 de octubre.
- DNI 7: martes 20 de octubre.
- DNI 8: miércoles 21 de octubre.
- DNI 9: jueves 22 de octubre.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario