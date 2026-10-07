Cambios confirmados de ANSES para jubilados en octubre: incrementos, bono adicional y fechas de pago

Jubilación mínima: $435.748,51.

$435.748,51. Bono extraordinario: hasta $70.000.

hasta $70.000. Total con haber mínimo y bono: $505.748,51.

$505.748,51. Jubilación máxima: $2.932.174,85.

$2.932.174,85. PUAM sin bono: $348.598,81.

$348.598,81. PNC por invalidez o vejez: $305.023,96.

Bono de $70.000: quiénes lo cobran completo

El bono extraordinario de hasta $70.000 se deposita junto con el haber mensual y no requiere ningún trámite adicional.

El refuerzo completo corresponde a los jubilados y pensionados que cobran un ingreso igual o inferior al haber mínimo. También alcanza a titulares de la PUAM, determinadas Pensiones No Contributivas y pensiones para madres de siete hijos o más.

Sin embargo, no todos cobran exactamente $70.000. Los beneficiarios que reciben más de la mínima, pero menos de $505.748,51, acceden a un bono proporcional hasta completar ese límite.

Por ejemplo, si una persona cobra $480.000, ANSES le depositará un adicional de $25.748,51. Quienes superan el techo de $505.748,51 no reciben el refuerzo.

Nuevos montos para PUAM y PNC

La PUAM aumentó a $348.598,81. Con el bono completo, el ingreso final alcanza los $418.598,81.

Las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez quedaron en $305.023,96. Al sumar el refuerzo extraordinario, el total asciende a $375.023,96.

Por su parte, las titulares de la pensión para madres de siete hijos pueden llegar a cobrar $505.748,51, al considerar el haber equivalente a la jubilación mínima y el bono completo.

Calendario de pagos para jubilados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cobran según el último número del DNI: