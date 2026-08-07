ARCA y jubilados: qué beneficiarios deberán pagar el Impuesto a las Ganancias en agosto 2026
Con los nuevos cambios de ARCA, muchos jubilados verán modificaciones en el Impuesto a las Ganancias tras la actualización de deducciones y umbrales.
Según los nuevos parámetros establecidos por ARCA, únicamente un sector acotado de jubilados con ingresos más altos deberá pagar retenciones del Impuesto a las Ganancias durante el segundo semestre del año. De esta manera, los cambios impulsados por ARCA y jubilados impactarán solo en quienes superen los límites fijados por el organismo.
Las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias se aplican al mismo tiempo que la actualización de los haberes previsionales que liquida ANSES. Con el nuevo ajuste por movilidad, las jubilaciones y pensiones registraron un aumento cercano al 1,9%. Sin embargo, la gran mayoría de los beneficiarios continúa sin quedar alcanzada por este tributo.
Cómo quedaron las jubilaciones en agosto
Luego del último ajuste por movilidad previsional, los haberes que paga ANSES quedaron establecidos con los siguientes valores:
- Jubilación mínima: $419.827,12.
- Jubilación mínima con bono de hasta $70.000: $489.827,12.
- PUAM: $335.861,70.
- PUAM con bono: $405.861,70.
- PNC: $293.878,98.
- PNC con bono: $363.878,98.
- Jubilación máxima: $2.823.519,60.
Con estos importes, queda en evidencia que la gran mayoría de los jubilados percibe ingresos muy inferiores al piso establecido para comenzar a pagar el Impuesto a las Ganancias. Por ese motivo, las recientes modificaciones de ARCA y jubilados solo tendrán efecto sobre un grupo reducido de beneficiarios con haberes considerablemente más elevados.
Cuál es el nuevo piso para jubilados
La legislación actual prevé un beneficio específico para jubilados, pensionados y retirados que incrementa de manera considerable el piso a partir del cual se aplica el Impuesto a las Ganancias.
Tras la actualización correspondiente al segundo semestre de 2026, ese umbral quedó fijado en alrededor de $3.358.207 mensuales. En consecuencia, solo los jubilados cuyos haberes previsionales superen ese monto podrían quedar alcanzados por el tributo. De esta manera, los cambios implementados por ARCA y jubilados impactan únicamente en quienes perciben ingresos previsionales de mayor nivel.
Qué condiciones hay que cumplir para acceder al beneficio
El piso diferencial del Impuesto a las Ganancias no alcanza de manera automática a todos los jubilados. Para acceder a esta deducción especial es indispensable reunir una serie de condiciones previstas por la legislación vigente.
Los requisitos principales son los siguientes:
- No obtener ingresos que no sean de origen previsional y que superen el límite anual establecido por la ley.
- No estar alcanzado por el Impuesto sobre los Bienes Personales.
Los jubilados que cumplan con estos criterios podrán acceder a la deducción especial prevista para el sector previsional, lo que les permitirá contar con un piso más alto antes de quedar alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. Así, las disposiciones que rigen para ARCA y jubilados benefician únicamente a quienes reúnen todos los requisitos exigidos por la normativa.
Qué sucede con quienes no cumplen los requisitos
Los jubilados y pensionados que no cumplan con los requisitos para acceder a la deducción especial no quedan automáticamente alcanzados por una mayor carga impositiva. En esos casos, el Impuesto a las Ganancias se calcula con las mismas deducciones personales y escalas que se aplican a los trabajadores en relación de dependencia.
Por ese motivo, el monto a tributar dependerá del nivel de ingresos de cada contribuyente y de las deducciones que tenga registradas ante ARCA. De esta forma, el impacto de las normas sobre ARCA y jubilados puede variar de acuerdo con la situación fiscal particular de cada beneficiario.
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