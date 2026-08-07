ARCA y jubilados: qué beneficiarios deberán pagar el Impuesto a las Ganancias en agosto 2026

Tras la actualización correspondiente al segundo semestre de 2026, ese umbral quedó fijado en alrededor de $3.358.207 mensuales. En consecuencia, solo los jubilados cuyos haberes previsionales superen ese monto podrían quedar alcanzados por el tributo. De esta manera, los cambios implementados por ARCA y jubilados impactan únicamente en quienes perciben ingresos previsionales de mayor nivel.

Una pareja de jubilados fue estafada con el “cuento del tío” y le robaron casi un millón de dólares.

Qué condiciones hay que cumplir para acceder al beneficio

El piso diferencial del Impuesto a las Ganancias no alcanza de manera automática a todos los jubilados. Para acceder a esta deducción especial es indispensable reunir una serie de condiciones previstas por la legislación vigente.

Los requisitos principales son los siguientes:

No obtener ingresos que no sean de origen previsional y que superen el límite anual establecido por la ley.

que no sean de origen previsional y que superen el límite anual establecido por la ley. No estar alcanzado por el Impuesto sobre los Bienes Personales.

Los jubilados que cumplan con estos criterios podrán acceder a la deducción especial prevista para el sector previsional, lo que les permitirá contar con un piso más alto antes de quedar alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. Así, las disposiciones que rigen para ARCA y jubilados benefician únicamente a quienes reúnen todos los requisitos exigidos por la normativa.

Qué sucede con quienes no cumplen los requisitos

Los jubilados y pensionados que no cumplan con los requisitos para acceder a la deducción especial no quedan automáticamente alcanzados por una mayor carga impositiva. En esos casos, el Impuesto a las Ganancias se calcula con las mismas deducciones personales y escalas que se aplican a los trabajadores en relación de dependencia.

Por ese motivo, el monto a tributar dependerá del nivel de ingresos de cada contribuyente y de las deducciones que tenga registradas ante ARCA. De esta forma, el impacto de las normas sobre ARCA y jubilados puede variar de acuerdo con la situación fiscal particular de cada beneficiario.