Se disparó la inflación de CABA: 2,9% en julio impulsada por los servicios

Las categorías con mayor impacto en la inflación

De acuerdo a la información oficial desprendida del informe del IDECBA, la suba mensual estuvo traccionada principalmente por el área de Recreación y cultura, que lideró todos los aumentos de la medición con un salto del 5,8%. Muy de cerca le siguieron los rubros de Restaurantes y hoteles (5,3%) y el indispensable sector de la Educación (4,1%).