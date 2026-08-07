Se disparó la inflación de CABA: 2,9% en julio impulsada por los servicios
El índice de inflación en la Ciudad de Buenos Aires registró un alza del 2,9% durante julio, acumulando así un 19,4% a lo largo del año según datos oficiales.
El índice general de inflación en el territorio porteño fue impulsado fuertemente por el incremento en el sector de los servicios y rubros estacionales. El ente estadístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detalló además que la importante variación de precios interanual alcanzó un nivel del 33,2%.
Las categorías con mayor impacto en la inflación
De acuerdo a la información oficial desprendida del informe del IDECBA, la suba mensual estuvo traccionada principalmente por el área de Recreación y cultura, que lideró todos los aumentos de la medición con un salto del 5,8%. Muy de cerca le siguieron los rubros de Restaurantes y hoteles (5,3%) y el indispensable sector de la Educación (4,1%).
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En marcado contraste con estos fuertes incrementos, el sensible segmento de Alimentos y bebidas no alcohólicas anotó una suba mucho más moderada del 1,9%. Por su parte, la categoría de Prendas de vestir y calzado fue la única en registrar deflación, exhibiendo una leve baja del -1,6% durante este séptimo mes del año.
Al observar detenidamente el comportamiento de las agrupaciones secundarias, queda en evidencia que los Servicios (3,8%) aumentaron por encima de los Bienes (1,4%). Asimismo, el gran salto del mes se lo llevaron sin dudas los precios Estacionales, que treparon un contundente 10,9%, mientras que los bienes Regulados avanzaron solo un 3,0%.
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