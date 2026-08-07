Aseguran que el Gobierno de Javier Milei le sacó $2.721.627 a los jubilados que cobran la mínima
Un informe de la UNDAV reveló que cada jubilado perdió más de 2,7 millones de pesos entre diciembre de 2023 y junio de 2026 durante la era Javier Milei.
Un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda reveló el impacto del ajuste sobre los jubilados que perciben el haber mínimo. Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023 hasta junio de 2026, la pérdida alcanzó los $2.721.627 a valores constantes, equivalentes a casi seis haberes.
IMPORTANTE: Boletín Oficial: el Gobierno firmó el Decreto Nº2164/25 y hay fin de semana largo por San Cayetano
La caída del haber real y el impacto en los jubilados
Según la investigación universitaria, la licuación previsional provocó una pérdida máxima de más del 40% en el haber mínimo real durante los primeros meses de gestión. Aunque las prestaciones registraron una recuperación parcial posterior, el documento advierte que la pérdida acumulada durante dicho período no se reintegra. Esta merma equivale a 5,75 haberes mínimos de junio de 2026 o cerca de cinco meses enteros de jubilación sin cobrar.
Trabajo informal y endeudamiento de los adultos mayores
Ante la insuficiencia de los ingresos para cubrir las necesidades básicas, la caída del haber forzó a más de 27.000 adultos mayores de 65 años a reinsertarse en el mercado laboral. Esta vuelta al empleo se dio predominantemente en condiciones de informalidad: el 61,6% de las mujeres mayores que trabajan lo hacen sin registrar, frente al 51,2% registrado en diciembre de 2023.
Por otro lado, la suspensión de los créditos ANSES empujó a los sectores más vulnerables al crédito no bancario. Hacia junio de 2026, un total de 1.345.954 jubilados se encuentran endeudados con Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC), lo que representa un aumento del 17,7% en solo 14 meses y la adición de 203.000 nuevos deudores con tasas de interés elevadas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario