Aseguran que el Gobierno de Javier Milei le sacó $2.721.627 a los jubilados que cobran la mínima

Trabajo informal y endeudamiento de los adultos mayores

Ante la insuficiencia de los ingresos para cubrir las necesidades básicas, la caída del haber forzó a más de 27.000 adultos mayores de 65 años a reinsertarse en el mercado laboral. Esta vuelta al empleo se dio predominantemente en condiciones de informalidad: el 61,6% de las mujeres mayores que trabajan lo hacen sin registrar, frente al 51,2% registrado en diciembre de 2023.