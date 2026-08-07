El Financial Times asegura que la Argentina será el refugio de los CEO tecno ante un apocalipsis

Esta audaz iniciativa busca capitalizar la inestabilidad geopolítica global ofreciendo la residencia permanente a extranjeros ricos a cambio de un pago de US$500.000 en inversiones, tras superar estrictos controles de antecedentes penales. Aunque los funcionarios inicialmente consideraron "rara" la idea de promocionar al país como un salvavidas frente a la Tercera Guerra Mundial, terminaron mostrando un fuerte interés por el masivo ingreso de divisas que esto representaría para las arcas del Estado.

El "Plan B" de los millonarios

La justificación que empuja a los multimillonarios a invertir sus fortunas en la zona andina se basa en un análisis geográfico y estadístico: se calcula que el hemisferio sur quedaría prácticamente aislado de la destrucción directa y de la lluvia radiactiva en caso de un enfrentamiento nuclear en el norte. Con recursos naturales abundantes, tierras sumamente fértiles y baja densidad poblacional, el Cono Sur se posiciona hoy como el anhelado "Plan B" para la civilización.