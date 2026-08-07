El Financial Times asegura que la Argentina será el refugio de los CEO tecno ante un apocalipsis
Un revelador artículo del diario Financial Times detalló cómo los grandes magnates de la tecnología eligen a nuestro país como refugio apocalíptico.
Según un informe exclusivo publicado por el Financial Times, la precordillera de Mendoza se convirtió en el principal refugio elegido por los líderes tecnológicos de Silicon Valley. Ante el temor de un conflicto nuclear, los magnates invierten millones en tierras nacionales para garantizar su supervivencia extrema.
El monumental proyecto lleva el nombre de Wamani y se trata de un enorme predio de 32.000 hectáreas ubicado en el departamento de San Carlos, en pleno Valle de Uco mendocino. El principal impulsor de esta llamativa iniciativa es el empresario argentino-español Martín Varsavsky, quien adquirió el vasto territorio a fines del año 2023 junto a un selecto grupo de inversores multimillonarios vinculados al ecosistema digital de Estados Unidos.
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A 3.100 metros sobre el nivel del mar y muy lejos de los principales centros urbanos, este sitio está diseñado bajo el concepto de aislamiento extremo. Sin embargo, lejos de los tradicionales y fríos búnkeres subterráneos de hormigón, la estancia ofrece una supervivencia activa y opulenta al aire libre: cuenta con autonomía hídrica gracias al agua pura de deshielo, conexión satelital global mediante Starlink y proyecta la construcción de una exclusiva pista de aterrizaje privada de dos kilómetros para evacuaciones rápidas desde cualquier parte del mundo.
La propuesta a Javier Milei y la residencia en Argentina
Uno de los detalles más sorprendentes de la investigación es el cabildeo político realizado por Varsavsky ante las máximas autoridades nacionales. El empresario le propuso formalmente al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, la creación de una innovadora "Visa de la tranquilidad".
Esta audaz iniciativa busca capitalizar la inestabilidad geopolítica global ofreciendo la residencia permanente a extranjeros ricos a cambio de un pago de US$500.000 en inversiones, tras superar estrictos controles de antecedentes penales. Aunque los funcionarios inicialmente consideraron "rara" la idea de promocionar al país como un salvavidas frente a la Tercera Guerra Mundial, terminaron mostrando un fuerte interés por el masivo ingreso de divisas que esto representaría para las arcas del Estado.
El "Plan B" de los millonarios
La justificación que empuja a los multimillonarios a invertir sus fortunas en la zona andina se basa en un análisis geográfico y estadístico: se calcula que el hemisferio sur quedaría prácticamente aislado de la destrucción directa y de la lluvia radiactiva en caso de un enfrentamiento nuclear en el norte. Con recursos naturales abundantes, tierras sumamente fértiles y baja densidad poblacional, el Cono Sur se posiciona hoy como el anhelado "Plan B" para la civilización.
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