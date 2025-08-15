Javier Milei invitó a su equipo a una función privada de "Homo Argentum" en Casa Rosada

Las viñetas elegidas fueron: Aquí no ha pasado nada, Piso 54, Un hombre decidido, El auto de mis sueños, Experiencia enriquecedora, La novia de papá, Las ventajas de ser pobre, Ezeiza, El juguete carísimo, Un film necesario y Tropo Dolce.

Algunos de los presentes fueron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Petri (Defensa), Gerardo Werthein (Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

También pasaron la mañana del viernes en el primer piso de Casa Rosada, el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente del partido, Martín Menem; las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica); el asesor Santiago Caputo; y el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien se retiró a mitad del encuentro.

Poco antes de las 14.30, mientras los ministros abandonaban la casa, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desfiló por el balcón del primer piso para presentarse en la oficina de su primo, Eduardo “Lule” Menem, quien pasó el día abocado al cierre de las listas nacionales de La Libertad Avanza para este 26 de octubre.