El Gobierno celebró el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York por YPF

"Día clave en el juicio YPF. La Corte de Apelaciones de NY otorgó la suspensión en la entrega del 51%. Décadas de intervencionismo y gestiones decadentes nos trajeron hasta acá: nunca más. Fin", manifestó en sus redes el vocero presidencial.

Hizo alusión así al segundo mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en donde se realizó la expropiación de la petrolera y, en 2012, se nacionalizó el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol.