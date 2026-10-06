¿Cepo cambiario?: en lo que va del año, las multinacionales giraron dividendos por 4 mil millones de dólares

Santiago Bausili, presidente del Banco Central

La comparación permite revelar que los giros de dividendos hasta septiembre de 2026 fueron más de tres veces superiores al total de 2018 y 2019 juntos. También superaron el acumulado de los seis años comprendidos entre 2020 y 2025.

Flexibilización del cepo cambiario

El salto de las transferencias de dividendos se explica por los cambios que redujeron las restricciones cambiarias durante los últimos meses. La primera flexibilización alcanzó a las personas humanas. En abril de 2025, se eliminó el límite de 200 dólares mensuales para la compra de moneda extranjera, así como las restricciones asociadas a la percepción de subsidios o al empleo público. También dejó de regir la limitación para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para quienes hubieran operado dólar MEP o contado con liquidación durante los 90 días anteriores.

Sin embargo las utilidades acumuladas durante los años de controles cambiarios todavía no pueden remitirse libremente. A su vez, las empresas mantienen otras restricciones, como la imposibilidad de comprar dólares para atesoramiento, límites para cancelar deudas financieras con compañías vinculadas previas a diciembre de 2023 y la restricción cruzada, que impide operar con dólar MEP o contado con liquidación durante 90 días a quienes acceden al mercado oficial.