¿Cepo cambiario?: en lo que va del año, las multinacionales giraron dividendos por 4 mil millones de dólares
A pesar de la flexibilización del cepo cambiario todavía persisten restricciones para girar al exterior utilidades acumuladas en años de control cambiario.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que en lo que va del año las empresas multinacionales ya giraron utilidades al exterior por más de 4 mil millones de dólares. Aunque todavía persisten algunos límites para ganancias acumuladas el cepo cambiario que les impedía esta clase de operaciones ya quedó prácticamente eliminado.
Estos 4 mil millones de dólares remitidos al exterior en concepto de utilidades es el monto más alto en al menos una década.
El dato fue informado por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, en el marco de su intervención en la Semana Mundial del Inversor que se celebra hasta el próximo viernes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Estos 4 mil millones de dólares incluye egresos a través del mercado de cambios y transferencias de divisas mediante canjes. Tpdavía resta sumar el último trimestre que acaba de comenzar. El antecedente más alto de la serie corresponde a 2016, cuando las empresas transfirieron cerca de 4.200 millones de dólares en todo el año, de los cuales 1.300 millones se transfirieron en el último trimestre de ese año.
Hasta ahora, el segundo año con mayores salidas había sido 2017, con alrededor de 2.900 millones de dólares. De ese total, 2.100 millones se enviaron en los primeros nueve meses y 800 millones de dólares en el último trimestre. En 2018, las transferencias sumaron cerca de 1.400 millones, de los cuales 1.200 millones se concentraron hasta septiembre. En 2019, los giros se redujeron hasta los 1.100 millones de dólares, concentrados en los primeros nueve meses.
La comparación permite revelar que los giros de dividendos hasta septiembre de 2026 fueron más de tres veces superiores al total de 2018 y 2019 juntos. También superaron el acumulado de los seis años comprendidos entre 2020 y 2025.
Flexibilización del cepo cambiario
El salto de las transferencias de dividendos se explica por los cambios que redujeron las restricciones cambiarias durante los últimos meses. La primera flexibilización alcanzó a las personas humanas. En abril de 2025, se eliminó el límite de 200 dólares mensuales para la compra de moneda extranjera, así como las restricciones asociadas a la percepción de subsidios o al empleo público. También dejó de regir la limitación para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para quienes hubieran operado dólar MEP o contado con liquidación durante los 90 días anteriores.
Sin embargo las utilidades acumuladas durante los años de controles cambiarios todavía no pueden remitirse libremente. A su vez, las empresas mantienen otras restricciones, como la imposibilidad de comprar dólares para atesoramiento, límites para cancelar deudas financieras con compañías vinculadas previas a diciembre de 2023 y la restricción cruzada, que impide operar con dólar MEP o contado con liquidación durante 90 días a quienes acceden al mercado oficial.
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