Fiebre por el dólar: los argentinos compraron más de USD 2.800 millones en agosto

El movimiento total de divisas superó los USD 3.300 millones

El movimiento relacionado con las personas físicas no se limitó exclusivamente a la compra de billetes. El balance cambiario incorporó además otros conceptos vinculados con el acceso a moneda extranjera. En conjunto, la demanda alcanzó aproximadamente USD 3.366 millones, al sumar los movimientos correspondientes a compras de billetes, servicios y otros gastos corrientes, y transferencias de divisas sin destino específico.

Dentro de esa composición aparecen alrededor de USD 515 millones vinculados con servicios y otros gastos corrientes y unos USD 469 millones correspondientes a giros de divisas sin fines específicos. Estos números permiten diferenciar la compra directa de dólares en efectivo de otros usos de moneda extranjera registrados dentro del mercado de cambios.

¿Qué destino tuvieron los dólares comprados?

Según los datos difundidos, de los fondos correspondientes a compras de billetes y transferencias sin destino específico, alrededor de USD 1.100 millones habrían quedado depositados en cuentas bancarias locales.

Otros USD 700 millones habrían incrementado la tenencia de activos externos, mientras que aproximadamente USD 900 millones fueron utilizados para cancelar obligaciones vinculadas con consumos realizados con tarjetas de crédito en viajes y servicios internacionales.

La distribución muestra que la compra de dólares por parte de las personas no necesariamente implica que todo el dinero adquirido abandone inmediatamente el sistema financiero local.

¿Cuántos dólares compraron los argentinos en lo que va de 2026?

El fenómeno también se observa al ampliar la mirada sobre los primeros ocho meses del año. Durante ese período, las compras brutas de billetes realizadas por personas físicas superaron los USD 20.500 millones, de acuerdo con los datos citados del balance cambiario.

El volumen acumulado refleja la continuidad de la demanda privada de moneda extranjera a lo largo de 2026, aunque los montos mensuales fueron cambiando.

El BCRA también registró durante julio una fuerte participación de las personas humanas en el mercado: ese mes realizaron compras netas de moneda extranjera por USD 4.124 millones, incluyendo billetes, servicios y giros sin fines específicos.