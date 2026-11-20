Norte argentino: La advertencia abarca el centro y este de Salta, gran parte del territorio de Formosa y sectores del norte y oeste de Chaco. En el caso salteño, el organismo precisó que las tormentas tendrán especial incidencia desde la madrugada.

Región Centro y Cuyo: El área de cobertura comprende casi la totalidad de San Luis y La Pampa (con excepción de su franja sur), el sur y centro de Córdoba, el noreste de Mendoza y el sureste de San Juan.