A qué hora llega un diluvio con tormentas y ráfagas de hasta 70km/h: las zonas que estarán afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la persistencia de un fuerte frente de tormentas en distintos puntos del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas fuertes para este sábado 21 de noviembre, alcanzando a diversas regiones del norte, centro y sur del país. De acuerdo con el mapa oficial de alertas, los fenómenos meteorológicos afectarán de manera focalizada a diez provincias.
A qué hora llega un diluvio con tormentas y ráfagas de hasta 70km/h: las zonas afectadas
Según el reporte gráfico del SMN para la jornada del sábado, el nivel amarillo —que advierte sobre posibles fenómenos con capacidad de daño e interrupción momentánea de actividades cotidianas— se distribuye en tres grandes corredores geográficos:
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Norte argentino: La advertencia abarca el centro y este de Salta, gran parte del territorio de Formosa y sectores del norte y oeste de Chaco. En el caso salteño, el organismo precisó que las tormentas tendrán especial incidencia desde la madrugada.
Región Centro y Cuyo: El área de cobertura comprende casi la totalidad de San Luis y La Pampa (con excepción de su franja sur), el sur y centro de Córdoba, el noreste de Mendoza y el sureste de San Juan.
Patagonia: En el extremo sur del país, rige una alerta amarilla sobre el sector este y noreste de la provincia de Santa Cruz.
En contraste, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el territorio bonaerense, el Litoral y gran parte de la región patagónica se mantienen en nivel verde, sin alertas meteorológicas vigentes en el mapa oficial para este sábado.
Qué fenómenos se esperan este sábado 21 de noviembre
Para las zonas comprendidas bajo el nivel amarillo, el SMN pronostica tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas condiciones estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.
Recomendaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional
Ante la vigencia de la alerta amarilla, el organismo meteorológico recomienda a la población de las áreas afectadas tomar recaudos preventivos:
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No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
Evitar actividades al aire libre.
No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
Mantenerse informado a través de las autoridades locales y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
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