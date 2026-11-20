Javier Milei lanza oficialmente la venta de autos eléctricos Tesla importados de China
El Presidente estará en La Boca para participar y respaldar el lanzamiento oficial de la marca de su amigo Elon Musk en nuestro país.
Como ya se informó, Tesla abrió oficialmente su canal de ventas en la Argentina para que los locales puedan comprar sus vehículos eléctricos importados desde China, según informó la compañía de Elon Musk. El lanzamiento oficial de la marca en nuestro país se lleva a cabo este viernes en el barrio porteño de La Boca, adonde se espera la presencia de Javier Milei para respaldar las ventas de su amigo sudafricano.
Ventas de autos chinos que, por cierto, solo se podrán realizar mediante la página web de la compañía, ya que no contará con concesionarios tradicionales, aunque los potenciales compradores podrán probarlos en espacios de exhibición y test drive ubicados en centros comerciales.
La oferta inicial incluye dos modelos en cinco versiones, con valores que parten de los US$41.590 y alcanzan los US$54.590, según la configuración, y los compradores tendrán el modelo elegido una vez que haya llegado al país desde Shanghái.
Qué modelos se venden y cuánto cuestan
Los vehículos de Tesla que se pueden adquirir desde la Argentina son el sedán Model 3, con tres configuraciones, y el SUV Model Y, disponible en dos:
- Model 3 RWD: US$41.590
- Model 3 Premium Long Range: US$47.090
- Model 3 Performance: US$54.590
- Model Y Premium RWD: US$44.590
- Model Y Premium Long Range: US$50.590
A esos valores deben sumarse US$350 por gastos de destino y documentación, además de una reserva no reembolsable de US$250, según informó la compañía de Musk.
Los modelos de Tesla
El Tesla Model 3 es la alternativa de entrada a la gama. Se trata de un sedán mediano completamente eléctrico que llega en tres configuraciones, con diferencias en autonomía, potencia y sistema de tracción. La versión inicial cuenta con una batería de 60 kWh, desarrolla 292 CV y ofrece hasta 534 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP.
Por encima aparece el Model 3 Premium RWD, equipado con una batería de 78 kWh, 350 CV y una autonomía declarada de 750 kilómetros, la más elevada de la oferta inicial de Tesla en el país. La opción de mayores prestaciones es el Model 3 Performance AWD, que incorpora tracción integral, una potencia de 460 CV y una autonomía de 571 kilómetros.
La segunda propuesta es el Tesla Model Y, un SUV compacto que apunta a uno de los segmentos más competitivos del mercado argentino. Su gama comienza con el Model Y Premium RWD, equipado con una batería de 60 kWh, 300 CV, tracción trasera y una autonomía de 466 kilómetros. La versión Premium Long Range RWD mantiene la potencia de 300 CV, pero incorpora una batería de 78 kWh que eleva la autonomía declarada a 661 kilómetros.
Todos los valores de autonomía corresponden al ciclo de homologación WLTP y pueden variar según las condiciones de conducción, el clima y otros factores de utilización.
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