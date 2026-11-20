Los modelos de Tesla

El Tesla Model 3 es la alternativa de entrada a la gama. Se trata de un sedán mediano completamente eléctrico que llega en tres configuraciones, con diferencias en autonomía, potencia y sistema de tracción. La versión inicial cuenta con una batería de 60 kWh, desarrolla 292 CV y ofrece hasta 534 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP.

Por encima aparece el Model 3 Premium RWD, equipado con una batería de 78 kWh, 350 CV y una autonomía declarada de 750 kilómetros, la más elevada de la oferta inicial de Tesla en el país. La opción de mayores prestaciones es el Model 3 Performance AWD, que incorpora tracción integral, una potencia de 460 CV y una autonomía de 571 kilómetros.

Tesla Model 3

La segunda propuesta es el Tesla Model Y, un SUV compacto que apunta a uno de los segmentos más competitivos del mercado argentino. Su gama comienza con el Model Y Premium RWD, equipado con una batería de 60 kWh, 300 CV, tracción trasera y una autonomía de 466 kilómetros. La versión Premium Long Range RWD mantiene la potencia de 300 CV, pero incorpora una batería de 78 kWh que eleva la autonomía declarada a 661 kilómetros.

Todos los valores de autonomía corresponden al ciclo de homologación WLTP y pueden variar según las condiciones de conducción, el clima y otros factores de utilización.