Cerró Yaguar en Bahía Blanca y 60 trabajadores se quedaron sin empleo
El modelo de Javier Milei ya generó más de 276 mil despidos en el economía formal desde el inicio de su gestión. Unos 432 trabajadores por días perdieron su empleo. Ahora, el derrumbe del consumo golpea de lleno al supermercadismo.
Autoridades del supermercado mayorista Yaguar informaron el lunes a sus trabajadores y a representantes de los gremios de Empleados de Comercio y de Camioneros la decisión de bajar de manera definitiva las persianas de su sucursal de Bahía Blanca. Son más de 60 despidos que se suman a los más de 276 mil puestos de trabajo destruidos en la economía formal desde el inicio de la gestión de Javier Milei hace casi dos años.
Las autoridades de Yaguar aseguraron que el derrumbe en las ventas y una serie de problemas que se presentan para acceder a la sucursal ubicada en la ruta 33 y Don Bosco, en esa ciudad bonaerense, producto del muy mal estado de la zona debido a la inconclusa obra del Paso Urbano.
En medio de la incertidumbre, los más de 60 trabajadores ya comenzaron a recibir los telegramas de despido y desde la empresa les garantizaron el pago de las correspondientes indemnizaciones.
Desde la seccional Bahía Blanca de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Enrique Gandolfo expresó su solidaridad con los trabajadores despedidos en “un momento tan complejo”.
Y vinculó la decisión de la empresa Yaguar al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei y que podría aprobarse durante el período de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación a partir del próximo 10 de diciembre tras la renovación de la composición de ambas cámaras.
“Yaguar es propietario de ese enorme galpón y del predio donde está el supermercado. No sería de extrañar que despidiera a los trabajadores, arreglara indemnizaciones y luego volviera a abrir bajo otra forma comercial con los convenios absolutamente flexibilizados, facilitados por los principios de la Ley Bases”, alertó Gandolfo en declaraciones a medios locales.
Acerca del mantra que repiten en las filas libertarias sobre la supuesta necesidad de avanzar en una reforma laboral porque las actuales condiciones de contratación de personal son la razón por la que no se crean puestos de trabajo, Gandolfo fue lapidario. “Eso es una falacia y una mentira absoluta; en la Ley Bases se anularon las sanciones para los empleadores que tomen trabajadores no registrados y el resultado es no solo que no se incrementaron los puestos de trabajo registrados, sino que se han perdido alrededor de 100.000 en un año. Y en contrapartida han aumentado los empleos no registrados”, advirtió.
Y sumó una segunda falacia, “la supuesta industria del juicio”. Planteó que la accidentalidad en el trabajo es muy grande y, sin embargo, los juicios por accidentes de trabajo son muy pocos en relación a la cantidad de accidentes que se producen.
Gandolfo recalcó además que detrás de la reforma laboral hay un intento de abaratar el costo del salario, reducir las indemnizaciones y arrasar con los convenios colectivos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario