Cerró Yaguar en Bahía Blanca y 60 trabajadores se quedaron sin empleo

“Yaguar es propietario de ese enorme galpón y del predio donde está el supermercado. No sería de extrañar que despidiera a los trabajadores, arreglara indemnizaciones y luego volviera a abrir bajo otra forma comercial con los convenios absolutamente flexibilizados, facilitados por los principios de la Ley Bases”, alertó Gandolfo en declaraciones a medios locales.

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

Acerca del mantra que repiten en las filas libertarias sobre la supuesta necesidad de avanzar en una reforma laboral porque las actuales condiciones de contratación de personal son la razón por la que no se crean puestos de trabajo, Gandolfo fue lapidario. “Eso es una falacia y una mentira absoluta; en la Ley Bases se anularon las sanciones para los empleadores que tomen trabajadores no registrados y el resultado es no solo que no se incrementaron los puestos de trabajo registrados, sino que se han perdido alrededor de 100.000 en un año. Y en contrapartida han aumentado los empleos no registrados”, advirtió.

Y sumó una segunda falacia, “la supuesta industria del juicio”. Planteó que la accidentalidad en el trabajo es muy grande y, sin embargo, los juicios por accidentes de trabajo son muy pocos en relación a la cantidad de accidentes que se producen.

Gandolfo recalcó además que detrás de la reforma laboral hay un intento de abaratar el costo del salario, reducir las indemnizaciones y arrasar con los convenios colectivos.