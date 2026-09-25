Chau moratoria de ANSES: las opciones que te quedan para completar los años de aportes
Este régimen permite regularizar años antes de la jubilación y los valores se actualizan cada mes con una nueva suba.
La moratoria de ANSES destinada a trabajadores que aún no alcanzaron la edad jubilatoria sigue vigente mediante el Plan de Pagos de Deuda Previsional. Este régimen permite comprar aportes para completar los años de servicios requeridos y acceder a una jubilación cuando se cumpla la edad correspondiente.
El valor de las unidades necesarias para regularizar los períodos sin aportes se actualiza todos los meses por la movilidad previsional.
Quiénes pueden solicitar la moratoria previsional
El régimen está dirigido a:
- Mujeres de 50 a 59 años.
- Hombres de 55 a 64 años.
La herramienta permite regularizar períodos en los que no se realizaron aportes. Actualmente cobra especial importancia porque la moratoria destinada a personas que ya habían alcanzado la edad jubilatoria venció el 23 de marzo de 2025.
Qué trámite hay que realizar para jubilarse
El sistema fue establecido por la Ley 27.705 y permite regularizar períodos faltantes hasta marzo de 2012 inclusive.
Antes de comenzar, ANSES recomienda entrar a Mi ANSES, Historia Laboral y revisar qué períodos de aportes aparecen registrados. Si la persona efectivamente trabajó durante determinados años pero esos aportes no figuran, primero debe realizar un reconocimiento de servicios.
Para calcular lo que debe pagarse se utiliza la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP). El valor correspondiente a cada período representa el 29% de la base mínima utilizada para calcular los aportes y se actualiza mensualmente de acuerdo con la movilidad de ANSES.
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