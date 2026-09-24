Tras la aprobación del Senado, qué zonas y cuántos hogares se quedan sin subsidio al gas

Las cifras de las boletas de gas hasta se duplicarán.

Por ejemplo, sólo en Tandil la modificación impactará en las boletas que perciben mensualmente casi 50.000 hogares sobre una población algo superior a los 160.000 habitantes, lo que da una idea de la magnitud del impacto social que implica lo aprobado por los senadores.

En Mendoza, solo el departamento de Malargüe continuará con los subsidios; en tanto, en el resto de la provincia, es decir 17 departamentos sobre un total de 18 que habían sido incorporados con la ampliación de 2021, los descuentos dejarán de aplicarse generalizadamente y solo los percibirán hogares que acrediten condiciones de vulnerabilidad.

En Córdoba se elimina el beneficio para los habitantes de 13 departamentos del centro y sur de la provincia, como Río Cuarto y Juárez Celman, mientras que en Santa Fe quedan afuera del esquema los departamentos del sur, afectando a unos 550.000 hogares santafesinos.

En cuanto a La Pampa, la modificación contempla quitar el beneficio que alcanzaba a la mayor parte de las familias de la provincia, y en San Luis quedan sin cobertura los distritos que se habían acoplado en 2021.