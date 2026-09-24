Tras la aprobación del Senado, qué zonas y cuántos hogares se quedan sin subsidio al gas
Luego de que el Congreso convalidara la iniciativa oficialista con cambios restrictivos a la Ley de Zonas Frías, estas son las modificaciones en los subsidios al gas natural y las zonas afectadas.
Con 39 votos afirmativos, 8 negativos y ninguna abstención, el Senado de la Nación convirtió en ley el fuerte recorte al régimen de Zona Fría, disminuyendo considerablemente el alcance del subsidio al gas natural, lo que afecta a millones de hogares argentinos.
En concreto, en el marco del fuerte ajuste que el Gobierno Nacional continúa implementando en todos los niveles, esos hogares perderán los descuentos de entre el 30% y 50% que hasta ahora los beneficiaba en el consumo de gas.
La restricción del beneficio en las boletas de gas impacta fundamentalmente en al menos seis provincias, entre las más pobladas del país, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde las familias afectadas por la quita del subsidio se cuentan por millones.
En la provincia de Buenos Aires afectará a 94 municipios, donde 1,24 millones de hogares se verán afectados por la modificación impulsada por el Poder Ejecutivo y este jueves convertida en ley gracias a la aprobación de la mayoría de los senadores oficialistas y sus aliados.
Se trata de un fuerte golpe a los bolsillos de los bonaerenses que habitan grandes centros urbanos de toda la provincia, como los ubicados en el centro agrícola, en toda la costa atlántica (Mar del Plata, Partido de la Costa, Necochea, etc.), Bahía Blanca y grandes ciudades de la periferia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como San Pedro, Zárate, Campana, Mercedes, Lobos y Pilar, entre otros.
Por ejemplo, sólo en Tandil la modificación impactará en las boletas que perciben mensualmente casi 50.000 hogares sobre una población algo superior a los 160.000 habitantes, lo que da una idea de la magnitud del impacto social que implica lo aprobado por los senadores.
En Mendoza, solo el departamento de Malargüe continuará con los subsidios; en tanto, en el resto de la provincia, es decir 17 departamentos sobre un total de 18 que habían sido incorporados con la ampliación de 2021, los descuentos dejarán de aplicarse generalizadamente y solo los percibirán hogares que acrediten condiciones de vulnerabilidad.
En Córdoba se elimina el beneficio para los habitantes de 13 departamentos del centro y sur de la provincia, como Río Cuarto y Juárez Celman, mientras que en Santa Fe quedan afuera del esquema los departamentos del sur, afectando a unos 550.000 hogares santafesinos.
En cuanto a La Pampa, la modificación contempla quitar el beneficio que alcanzaba a la mayor parte de las familias de la provincia, y en San Luis quedan sin cobertura los distritos que se habían acoplado en 2021.
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