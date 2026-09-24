Se afianza el pronóstico de lluvias en Buenos Aires: qué día se larga y cuánto tiempo sigue la inestabilidad

Por su parte, el portal especializado Meteored profundiza el alerta y prevé un 70% de probabilidades de tormentas para el domingo, centrando el núcleo de mayor inestabilidad a partir de las horas de la tarde.

Asimismo, el mismo portal advierte que el panorama adverso no será pasajero, ya que la inestabilidad se mantendría firme durante el lunes y el martes, con altas probabilidades de precipitaciones extendidas en la región.