Se afianza el pronóstico de lluvias en Buenos Aires: qué día se larga y cuánto tiempo sigue la inestabilidad
Luego de dos jornadas con condiciones de primavera y temperaturas cálidas, los pronosticadores mantienen una fecha clave para el regreso de las lluvias.
Tras el sostenido ascenso térmico previsto para los próximos días, el panorama meteorológico experimentará un giro rotundo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y la fecha del regreso de la inestabilidad, con lluvias y hasta posibles tormentas, se afianza cada vez más, aumentando las probabilidades.
Tanto los registros oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como los análisis del sitio especializado Meteored afianzaron el pronóstico de precipitaciones para el próximo domingo, poniendo fin temporario al clima templado.
El cambio de condiciones llegará tras un viernes y un sábado ideales para disfrutar al aire libre. Según el SMN, el viernes se presentará con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y una temperatura que oscilará entre los 13 grados de mínima y unos agradables 26 grados de máxima.
En tanto, el sábado mantendrá la tendencia estable con cielo parcialmente nublado y registros térmicos que se ubicarán entre los 13 y los 23 grados.
Cuántos días con lluvias se vienen en el AMBA
El quiebre en las condiciones del tiempo se producirá el domingo. El SMN anticipa la llegada de chaparrones durante la madrugada y la mañana, dando paso a un cielo mayormente nublado para la tarde y la noche, con temperaturas que descenderán para ubicarse entre los 13 grados de mínima y los 19 grados de máxima.
Por su parte, el portal especializado Meteored profundiza el alerta y prevé un 70% de probabilidades de tormentas para el domingo, centrando el núcleo de mayor inestabilidad a partir de las horas de la tarde.
Asimismo, el mismo portal advierte que el panorama adverso no será pasajero, ya que la inestabilidad se mantendría firme durante el lunes y el martes, con altas probabilidades de precipitaciones extendidas en la región.
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