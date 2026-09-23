ANSES: el adicional que podrán cobrar los beneficiarios que cumplan las condiciones
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente la Asignación Familiar por Nacimiento, una prestación económica de pago único destinada a acompañar a las familias después de la llegada de un hijo.
Se confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Quiénes están habilitados para tramitar el cobro
La Asignación por Nacimiento integra el grupo de asignaciones familiares de pago único y alcanza a diferentes sectores. De acuerdo con las condiciones establecidas por la ANSES, pueden acceder:
- Trabajadores en relación de dependencia.
- Personas que reciben una prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
- Trabajadores por temporada.
- Trabajadores rurales.
- Personas que reciben la Prestación por Desempleo.
- Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
- Personas que cobran o cobraron la AUH durante el mes correspondiente al nacimiento o adopción.
- Titulares de la AUH por hijo con discapacidad durante ese período.
- Personas que reciben la Asignación por Embarazo durante el mes del nacimiento o adopción.
De cuánto es el tope de ingresos fijado
Los topes establecidos para septiembre son:
- Tope individual de ingresos: $3.157.449.
- Tope máximo de ingresos del grupo familiar: $6.314.898.
Estos límites son importantes porque determinan quiénes pueden solicitar la prestación. Si los ingresos superan los valores establecidos, la familia puede quedar excluida del beneficio.
El pago, además, no se realiza mensualmente. Una vez aprobada la solicitud, la ANSES deposita el monto correspondiente por única vez.
Hasta cuándo se puede solicitar el dinero extra
El solicitante debe presentar documentación que permita demostrar tanto su identidad como la del recién nacido.
Entre los documentos que generalmente se solicitan se encuentran:
- DNI del padre, madre o titular de la prestación.
- DNI del hijo o hija.
- Partida o certificado de nacimiento.
Cuando se trata de una adopción, el procedimiento tiene requisitos específicos. En este caso, la ANSES establece que el trámite debe realizarse dentro del período comprendido entre los dos meses y los dos años posteriores al dictado de la sentencia de adopción.
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