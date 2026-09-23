ANSES: el adicional que podrán cobrar los beneficiarios que cumplan las condiciones

Tope individual de ingresos: $3.157.449.

$3.157.449. Tope máximo de ingresos del grupo familiar: $6.314.898.

Estos límites son importantes porque determinan quiénes pueden solicitar la prestación. Si los ingresos superan los valores establecidos, la familia puede quedar excluida del beneficio.

El pago, además, no se realiza mensualmente. Una vez aprobada la solicitud, la ANSES deposita el monto correspondiente por única vez.

Hasta cuándo se puede solicitar el dinero extra

El solicitante debe presentar documentación que permita demostrar tanto su identidad como la del recién nacido.

Entre los documentos que generalmente se solicitan se encuentran:

DNI del padre, madre o titular de la prestación .

. DNI del hijo o hija .

. Partida o certificado de nacimiento.

Cuando se trata de una adopción, el procedimiento tiene requisitos específicos. En este caso, la ANSES establece que el trámite debe realizarse dentro del período comprendido entre los dos meses y los dos años posteriores al dictado de la sentencia de adopción.