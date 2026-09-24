Cuándo se estrena "Avengers: Endgame - Encore" en Disney+
La versión extendida de la superproducción de Marvel se estrenó este jueves en las salas de cine, pero también se aguarda por su inminente llegada a streaming.
La gran cita para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ya es una realidad. Desde este jueves, las salas de cine de todo el país reciben oficialmente a "Avengers: Endgame - Encore", la versión especial que busca tentar nuevamente a los espectadores en la gran pantalla con importantes adiciones respecto al filme original de 2019.
Uno de los principales atractivos de este reestreno radica en las diferencias tecnológicas y de duración según la sala elegida.
El filme está disponible en varios formatos, destacándose el Infinity Vision, una certificación creada por Disney para garantizar que ciertos formatos Premium Large Format (PLF) ofrezcan una presentación excepcional con pantallas más grandes, brillantes y envolventes.
-
En Infinity Vision: La versión incluye 6 minutos y 17 segundos adicionales de metraje inédito.
En el resto de los formatos: La experiencia se reduce a 2 minutos y 6 segundos de material extra descartado del corte original. Si bien estas escenas aportan nuevos momentos a la épica de la historia, no modifican el argumento central ni contienen el vínculo con los próximos proyectos.
La gran revolución para los seguidores llega al final de la función. En su momento, "Avengers: Endgame" rompió la tradición al ser la única película del MCU sin secuencias adicionales. Encore subsana esto incorporando tres escenas post-créditos, las cuales funcionan como el puente narrativo directo hacia el próximo gran estreno de la compañía previsto para diciembre.
¿Cuándo se podrá ver "Avengers: Endgame - Encore" en streaming?
Ante las consultas de los fanáticos sobre su disponibilidad digital, la distribuidora confirmó que la película todavía no tiene una fecha oficial de estreno en la plataforma Disney+.
Sin embargo, se prevé que el contenido extendido desembarque en el catálogo del servicio de streaming una vez que la producción concluya su paso comercial por la cartelera de los cines.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario