El Gobierno avaló paritarias y un gremio tendrá salario básico inicial de $2.086.331,50 con ajuste retroactivo
Se trata de la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), que cerró un importante acuerdo para el sector avícola.
En el marco de la negociación colectiva del Convenio Colectivo de Trabajo 783/20, la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) alcanzó un acuerdo con la cámara patronal Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) para fijar los nuevos salarios correspondiente a septiembre de 2026.
La actualización contempla un incremento del 1,90% de carácter remunerativo, calculado sobre las escalas básicas que regían en agosto.
Según informaron desde el gremio conducido por Héctor Morcillo, la retroactividad generada en la primera quincena del mes se acreditará de manera conjunta con la liquidación correspondiente a la segunda quincena.
Cómo quedan las escalas salariales del sector avícola
Con la incorporación del 1,90%, la grilla básica de haberes para todo el mes de septiembre presenta las siguientes cifras de acuerdo a cada modalidad operativa:
-
Personal jornalizado (por hora): los sueldos van desde los $9.821,12 para el Grupo 1 hasta los $11.501,49 para el Grupo 5.
Mantenimiento y Oficios Varios (por hora): la hora oscila entre $10.927,86 para la categoría de Ayudante y $13.624,67 para Oficial Matriculado y Especializado.
Personal obrero mensualizado: las remuneraciones pasaron a ubicarse entre los $2.086.331,50 (Grupo A) y los $2.755.301,94 (encuadrados en el Artículo 8 del CCT).
Personal administrativo mensualizado: las escalas se fijaron a partir de los $2.086.331,50 para la Categoría 1, alcanzando los $2.609.075,11 en la Categoría 6.
(Nota del redactor: Vale aclarar que, en términos técnicos del contexto económico actual, una suba del 1,90% mensual representa un reajuste o actualización de la pauta salarial para no perder contra la inflación, por lo que calificarlo periodísticamente como un "gran aumento" no resultaría del todo preciso para el lector).
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario