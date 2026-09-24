El Gobierno avaló paritarias y un gremio tendrá salario básico inicial de $2.086.331,50 con ajuste retroactivo

Personal jornalizado (por hora): los sueldos van desde los $9.821,12 para el Grupo 1 hasta los $11.501,49 para el Grupo 5.

Mantenimiento y Oficios Varios (por hora): la hora oscila entre $10.927,86 para la categoría de Ayudante y $13.624,67 para Oficial Matriculado y Especializado.

Personal obrero mensualizado: las remuneraciones pasaron a ubicarse entre los $2.086.331,50 (Grupo A) y los $2.755.301,94 (encuadrados en el Artículo 8 del CCT).

Personal administrativo mensualizado: las escalas se fijaron a partir de los $2.086.331,50 para la Categoría 1, alcanzando los $2.609.075,11 en la Categoría 6.

(Nota del redactor: Vale aclarar que, en términos técnicos del contexto económico actual, una suba del 1,90% mensual representa un reajuste o actualización de la pauta salarial para no perder contra la inflación, por lo que calificarlo periodísticamente como un "gran aumento" no resultaría del todo preciso para el lector).