ANSES paga $85.000 de Ayuda Escolar: el requisito clave y el calendario completo de cobro de febrero
Aumentaron los montos por la inflación. Es obligatorio presentar el certificado para cobrar. Arrancan los pagos: mirá la fecha de depósito según tu DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento del 2,5% en cada una de sus prestaciones, producto de la inflación registrada en noviembre. Este ajuste se debe a la Ley de Movilidad Jubilatoria y tiene como principal objetivo que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Una de las prestaciones que tendrá un incremento es la Ayuda Escolar Anual, que vuelve a ubicarse como un respaldo importante para las familias al comienzo del año lectivo. Con la actualización anunciada por ANSES, este beneficio alcanza los $85.000 por hijo.
Este monto está destinado a acompañar los gastos más frecuentes de la escolaridad, como la compra de útiles, mochilas, uniformes y otros elementos necesarios para la cursada.
Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar y cómo tramitarla
La Ayuda Escolar Anual está dirigida a titulares de:
-
Asignación Universal por Hijo (AUH)
-
Asignaciones Familiares (SUAF)
Siempre que tengan hijas, hijos o personas a cargo que asistan a establecimientos educativos reconocidos oficialmente.
El beneficio alcanza a:
-
Niñas, niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 18 años y 1 mes
-
Hijos con discapacidad, sin límite de edad, que concurran a:
-
Escuelas especiales
Instituciones de formación
Talleres protegidos
Espacios de apoyo educativo
-
Desde ANSES ratificaron que la acreditación de la escolaridad es un requisito excluyente para habilitar el pago.
ANSES explicó que “para poder cobrar la Ayuda Escolar Anual es obligatorio acreditar la escolaridad de los hijos”. Este paso se realiza mediante la presentación del Certificado de Alumno Regular, que debe ser validado correctamente por el organismo.
Una vez aprobado el trámite, el pago de $85.000 por hijo se acredita de manera automática, en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra la AUH u otra prestación compatible.
Cuánto aumenta y cómo queda la AUH
Los conceptos que ANSES liquidará durante febrero a una familia vulnerable con dos hijos son los siguientes:
-
AUH por dos hijos: $206.553,60 (monto neto, con retención del 20%).
Tarjeta Alimentar: $81.936 (por dos hijos).
Complemento Leche: $48.691 (por un hijo menor de 3 años).
Total a cobrar en febrero 2026: $337.180,60.
Este monto se deposita en la misma cuenta bancaria en la que la titular cobra habitualmente la AUH, respetando el calendario de pagos según terminación de DNI.
Calendario de cobro de la AUH
El cronograma de cobros de la AUH está organizado de acuerdo con la terminación de DNI. En febrero, el calendario se verá interrumpido brevemente por los feriados de Carnaval del lunes 16 y martes 17, retomando los pagos el miércoles 18. Por lo tanto, el cronograma para el segundo mes del año es el siguiente:
- DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero
- DNI terminados en 1: martes 10 de febrero
- DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero
- DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero
- DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero
- DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero
- DNI terminados en 6: jueves 19 de febrero
- DNI terminados en 7: viernes 20 de febrero
- DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero
- DNI terminados en 9: martes 24 de febrero
