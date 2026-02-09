ANSES paga $85.000 de Ayuda Escolar: el requisito clave y el calendario completo de cobro de febrero

El beneficio alcanza a:

Niñas, niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 18 años y 1 mes

Hijos con discapacidad , sin límite de edad, que concurran a: Escuelas especiales Instituciones de formación Talleres protegidos Espacios de apoyo educativo



Desde ANSES ratificaron que la acreditación de la escolaridad es un requisito excluyente para habilitar el pago.

ANSES explicó que “para poder cobrar la Ayuda Escolar Anual es obligatorio acreditar la escolaridad de los hijos”. Este paso se realiza mediante la presentación del Certificado de Alumno Regular, que debe ser validado correctamente por el organismo.

Una vez aprobado el trámite, el pago de $85.000 por hijo se acredita de manera automática, en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra la AUH u otra prestación compatible.

Cuánto aumenta y cómo queda la AUH

Los conceptos que ANSES liquidará durante febrero a una familia vulnerable con dos hijos son los siguientes:

AUH por dos hijos: $206.553,60 (monto neto, con retención del 20%).

Tarjeta Alimentar: $81.936 (por dos hijos).

Complemento Leche: $48.691 (por un hijo menor de 3 años).

Total a cobrar en febrero 2026: $337.180,60.

Este monto se deposita en la misma cuenta bancaria en la que la titular cobra habitualmente la AUH, respetando el calendario de pagos según terminación de DNI.

Calendario de cobro de la AUH

El cronograma de cobros de la AUH está organizado de acuerdo con la terminación de DNI. En febrero, el calendario se verá interrumpido brevemente por los feriados de Carnaval del lunes 16 y martes 17, retomando los pagos el miércoles 18. Por lo tanto, el cronograma para el segundo mes del año es el siguiente: