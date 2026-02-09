Corrupción en Nucleoeléctrica: renunció Demian Reidel

La investigación y el "alto riesgo" financiero

La polémica se desató a raíz de una investigación del portal El Disenso, que apuntó contra Reidel por presunta corrupción. El informe periodístico detalló una reciente cancelación de una obligación económica por $825 millones en apenas 18 días.

Según la denuncia, estos pasivos situaban al funcionario, hasta el mes de enero, en un escenario de "alto riesgo financiero" ante el sistema bancario argentino. La acusación tomó vuelo en las últimas horas y se suma a un clima de tensión en la empresa, días después de que el gremio ATE lanzara otra denuncia por presuntos sobreprecios en la compañía pública.